Пятница – последний срок подачи декларации о доходах: это сделали более 1,4 млн человек

Как сообщили в налоговой инспекции, в общей сложности декларации о доходах за прошлый год подали более 1,4 млн физлиц, из них 826 тыс. задекларировали более 492 млн евро переплат по подоходному налогу с населения (ПНС), а 439 тыс. физлиц – 364 млн евро к уплате.

По последним данным, 642 тыс. физлиц уже вернули 311 млн евро переплат. Переплаты возвращаются физлицам в случайном порядке до 31 июля.

Часть ПНС можно выделить в качестве поддержки: 1,2 проц. от суммы налога – неправительственным организациям, общинам литовцев за рубежом, деятелям искусства, а также по 0,6 проц. – политическим организациям и профсоюзам.