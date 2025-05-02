2025.05.02 09:15

Пятница – последний срок подачи декларации о доходах: это сделали более 1,4 млн человек

 
Elta
ru.DELFI.lt
Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Пятница — последний срок подачи деклараций для физических лиц, которые обязаны декларировать свои доходы за 2024 год или хотят воспользоваться налоговыми льготами, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

Как сообщили в налоговой инспекции, в общей сложности декларации о доходах за прошлый год подали более 1,4 млн физлиц, из них 826 тыс. задекларировали более 492 млн евро переплат по подоходному налогу с населения (ПНС), а 439 тыс. физлиц – 364 млн евро к уплате.

По последним данным, 642 тыс. физлиц уже вернули 311 млн евро переплат. Переплаты возвращаются физлицам в случайном порядке до 31 июля.

Часть ПНС можно выделить в качестве поддержки: 1,2 проц. от суммы налога – неправительственным организациям, общинам литовцев за рубежом, деятелям искусства, а также по 0,6 проц. – политическим организациям и профсоюзам.

По данным ГНИ, в этом году физлица подали более 283 тыс. заявлений на выделение поддержки.

Всего в этом году декларировать свои доходы обязаны около 918 тыс. физлиц, из которых к середине недели это сделали около 676 тыс.

Число граждан, обязанных декларировать свои доходы, растет на протяжении последних трех лет: в прошлом году это пришлось сделать 856 тыс. граждан, в 2022 году – 822 тыс.

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