Пунктуальность литовских поездов в прошлом году достигла 97,8%

„Большинство задержек связаны с внешними факторами. Например, в июле мощная буря нарушила движение поездов, но, отдав приоритет пассажирскому маршруту, около 60 бригад группы LTG, работавших в тот день по всей Литве, очень быстро стабилизировали движение поездов“, - указывает глава LTG Link Кристина Мейде.

Ожидается, что поезда будут прибывать на конечную станцию быстрее и пунктуальнее после завершения работ по электрификации на важнейшей в стране железнодорожной линии Вильнюс-Клайпеда, поскольку, по словам К. Мейде, ряд задержек в Литве был вызван инфраструктурными работами и связанные с этим ограничения скорости при реализации одного из крупнейших проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в стране.