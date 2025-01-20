Пунктуальность литовских поездов в прошлом году достигла 97,8%

Указывается, что в 2023 году около 95 проц. поездов прибыли на конечную станцию вовремя. В 2022 году, когда не проводилось стратегически важных инфраструктурных работ, существенно влияющих на пунктуальность движения поездов, на конечную станцию вовремя прибыло около 97 проц. поездов, а в 2021 году – около 93 проц. поездов.
„Для сравнения, во Франции пунктуальность поездов в отчете UIC (Международного союза железных дорог – ELTA) за 2023 год достигает 89 проц., в Германии – 91 проц., в Дании – 87 проц., в Австрии и Нидерландах – 96 проц. Самые низкие показатели пунктуальности в отчете UIC зафиксированы в Португалии и Словении – 67 проц.“, - говорится в сообщении компании.
Сообщается, что в 2024 году компания LTG Link ежедневно осуществляла более 176 рейсов по Литве и за год перевезла почти 65 тыс. пассажиров.
„Большинство задержек связаны с внешними факторами. Например, в июле мощная буря нарушила движение поездов, но, отдав приоритет пассажирскому маршруту, около 60 бригад группы LTG, работавших в тот день по всей Литве, очень быстро стабилизировали движение поездов“, - указывает глава LTG Link Кристина Мейде.
Ожидается, что поезда будут прибывать на конечную станцию быстрее и пунктуальнее после завершения работ по электрификации на важнейшей в стране железнодорожной линии Вильнюс-Клайпеда, поскольку, по словам К. Мейде, ряд задержек в Литве был вызван инфраструктурными работами и связанные с этим ограничения скорости при реализации одного из крупнейших проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в стране.
Планируется, что в 2026 году пассажиры смогут путешествовать по этому маршруту на новых электропоездах. Предполагается, что расход топлива перевозчиками, работающими на железнодорожной сети, сократится примерно на треть, а в окружающую среду не будет выбрасываться около 150 тыс. тонн загрязняющих веществ в год.