Прямые поезда из Вильнюса в Ригу будут курсировать ежедневно с 27 декабря

"Чтобы предложить нашим клиентам первую поездку в Ригу уже 27 декабря, мы постоянно консультировались и согласовывали технические и эксплуатационные аспекты с "Латвийскими железными дорогами", (...) и в пятницу, после получения сертификата от Европейского железнодорожного агентства, мы планируем первую тестовую поездку в Латвии", - цитируется в сообщении временный руководитель LTG Link Гедиминас Шечкус.
По данным компании, прямые поезда будут отправляться из Вильнюса ежедневно в 6.30 час. и прибывать на центральный вокзал Риги в 10.43 час.
Поезд будет отправляться из Риги ежедневно в 15.28 час. и прибывать в Вильнюс в 19.51 час.
Планируемое сообщение между Вильнюсом и Ригой будет проходить через Кайшядорис, Шяуляй и Елгаву.
Как сообщает компания, в настоящее время ведутся подготовительные работы по новому маршруту, ожидается, что продажа билетов начнется в понедельник 18 декабря, в 13.30 ч.
Цена на стандартный билет составит 24 евро, можно выбирать вагон первого или второго класса.
Дети до 6 лет могут ехать бесплатно, если не занимают отдельное место. Билет для детей 6-16 лет будет стоить на 30% дешевле.
Пассажиры должны иметь при себе паспорт или идентификационную карту.
Можно везти с собой чемодан или велосипед, но для этого надо оплатить билет на перевозку груза – 10 евро.
В поезде можно за 5 евро везти домашнего питомца, важно иметь все необходимые документы.
Продолжительность поездки 4.15 ч.