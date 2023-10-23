Прямые иностранные инвестиции в Литве увеличились на 10,2%

Больше всего инвестиции увеличились в Мариямпольском (49,4%), Тельшяйском (46,6%) и Каунасском (23,8%) уездах, а сократились – в Утенском (16,4%) и Паневежском (15%) уездах.
Больше всего инвестировали в Вильнюсском уезде – 22 млрд евро или 73,6% всех ПИИ страны (в Вильнюсском городском самоуправлении – 95,2% всех ПИИ Вильнюсского уезда), в Каунасском уезде – 3,1 млрд евро или 10,2% (в Каунасском городском самоуправлении - 58,7% всех ПИИ Каунасского уезда) и Клайпедском уезде – 2,1 млрд евро или 7,1% (в Клайпедском городском самоуправлении – 75,8% всех ПИИ Клайпедского уезда).
Меньше всего инвестировали в Таурагском уезде – 97,1 млн евро или 0,3% всех ПИИ страны.
ПИИ на одного жителя Литвы по сравнению с 31 декабря 2021 г. увеличились на 8,2% и составили в среднем 10,5 тыс. евро.
На одного жителя в столичном регионе приходилось 25,9 тыс. ПИИ, в регионе центральной и западной Литвы – 3,9 тыс. евро.
В столичном регионе больше всего инвестировали инвесторы из Германии (4,9 млрд евро), Эстонии (2,8 млрд евро) и Швеции (2,7 млрд евро), а в регионе центральной и западной Литвы – Польши (1 млрд евро), Нидерландов (829,4 млн евро) и Германии (771,7 млн евро).
Вильнюсское городское самоуправление больше всего инвестиций привлекло из Германии (22,6%), Эстонии (13,3%) и Швеции (12,6%), Каунасское городское самоуправление – Финляндии (14,6%), Германии (12,8%) и Нидерландов (12,6%), Клайпедское городское самоуправление – Швейцарии (21,3%), Дании (18,4%) и Нидерландов (13,1%), Шяуляйское городское самоуправление – Нидерландов (18,5%), Паневежское городское самоуправление – Франции (20,3%).
В Вильнюсском уезде большая часть инвестиций была сделана в финансовую и страховую деятельность – 10,1 млрд евро (99,9% из них в Вильнюсском городском самоуправлении), в Каунасском уезде – в обрабатывающую промышленность – 1,2 млрд евро (31,3% в Каунасском городском самоуправлении), оптовую и розничную торговлю; деятельность по ремонту автомобилей и мотоциклов – 518,1 млн евро (68,8% в Каунасском городском самоуправлении), в Клайпедском уезде – обрабатывающую промышленность – 597,8 млн евро (64,4% в Клайпедском городском самоуправлении) и транспортно-складскую деятельность – 459,8 млн евро (98,7% в Клайпедском городском самоуправлении).