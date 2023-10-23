Прямые иностранные инвестиции в Литве увеличились на 10,2%

Больше всего инвестиции увеличились в Мариямпольском (49,4%), Тельшяйском (46,6%) и Каунасском (23,8%) уездах, а сократились – в Утенском (16,4%) и Паневежском (15%) уездах.

Больше всего инвестировали в Вильнюсском уезде – 22 млрд евро или 73,6% всех ПИИ страны (в Вильнюсском городском самоуправлении – 95,2% всех ПИИ Вильнюсского уезда), в Каунасском уезде – 3,1 млрд евро или 10,2% (в Каунасском городском самоуправлении - 58,7% всех ПИИ Каунасского уезда) и Клайпедском уезде – 2,1 млрд евро или 7,1% (в Клайпедском городском самоуправлении – 75,8% всех ПИИ Клайпедского уезда).

Меньше всего инвестировали в Таурагском уезде – 97,1 млн евро или 0,3% всех ПИИ страны.

ПИИ на одного жителя Литвы по сравнению с 31 декабря 2021 г. увеличились на 8,2% и составили в среднем 10,5 тыс. евро.

На одного жителя в столичном регионе приходилось 25,9 тыс. ПИИ, в регионе центральной и западной Литвы – 3,9 тыс. евро.