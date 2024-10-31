Протесты в Литве, Латвии и Эстонии: гостинично-ресторанный бизнес просит снизить НДС

Представители гостинично-ресторанного бизнеса, собравшиеся в полдень на столичной площади Винцаса Кудирки, пытаются привлечь внимание нового правительства к проблемам отрасли.
По словам одного из организаторов протеста, Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР), это первая в истории совместная акция представителей гостинично-ресторанного бизнеса стран Балтии, вызванная „недальновидной политикой всех трех стран“. Акция организована ассоциациями отелей и ресторанов всех трех государств.
По словам президента ассоциации представителей литовского бизнеса Эвалды Шишкаускене, новоизбранному правительству будет предложено бессрочно установить 9-процентную ставку НДС для услуг общественного питания.
„Сегодня мы собрались, чтобы обратить внимание нового формируемого, избранного Правительства, с просьбой исправить ошибку прежнего правительства и вернуть нас в европейский контекст – вернуть пониженные 9 проц. НДС“, – заявила Э. Шишкаускене во время акции протеста агентству Elta.
Протестующие на данный момент собираются также в Эстонии и Латвии, а в Литве акции протеста проходят еще в трех городах – Каунасе, Клайпеде и Паланге.
До января текущего года для услуг ресторанов, кафе и аналогичных предприятий общественного питания, а также еды на вынос в Литве действовала льготная ставка НДС в размере 9 проц.
Ставка НДС была временно снижена для поддержки предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, а спустя почти два с половиной года, в этом году, она вернулась к 21 проц.
„Без принятия решительных мер по снижению НДС для сферы общественного питания, ресторанный бизнес во всем регионе подталкивается к банкротству или в тень, останавливается процесс прозрачности сферы общественного питания и наносится ущерб всей сфере туризма, обеспечивающей значительную часть доходов государства“, — говорит ЛАГР.
Ассоциация призывает политиков Литвы и других стран следовать примеру Европейского союза (ЕС). В 21 из 27 стран ЕС с 2009 года действует льготная ставка НДС, тогда как Литва является единственной страной, которая в январе 2024 года повысила ставку НДС до 21 проц.
Литовские рестораны протестовали против отмены льготы по НДС еще в апреле этого года.