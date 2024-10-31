2024.10.31 13:10

Протесты в Литве, Латвии и Эстонии: гостинично-ресторанный бизнес просит снизить НДС

 
ru.DELFI.lt
ELTA

В четверг представители гостинично-ресторанного бизнеса Литвы вышли на акцию протеста с требованием вернуть льготу по налогу на добавленную стоимость (НДС) для услуг общественного питания.

Представители гостинично-ресторанного бизнеса, собравшиеся в полдень на столичной площади Винцаса Кудирки, пытаются привлечь внимание нового правительства к проблемам отрасли.

По словам одного из организаторов протеста, Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР), это первая в истории совместная акция представителей гостинично-ресторанного бизнеса стран Балтии, вызванная „недальновидной политикой всех трех стран“. Акция организована ассоциациями отелей и ресторанов всех трех государств.

По словам президента ассоциации представителей литовского бизнеса Эвалды Шишкаускене, новоизбранному правительству будет предложено бессрочно установить 9-процентную ставку НДС для услуг общественного питания.

„Сегодня мы собрались, чтобы обратить внимание нового формируемого, избранного Правительства, с просьбой исправить ошибку прежнего правительства и вернуть нас в европейский контекст – вернуть пониженные 9 проц. НДС“, – заявила Э. Шишкаускене во время акции протеста агентству Elta.

Протестующие на данный момент собираются также в Эстонии и Латвии, а в Литве акции протеста проходят еще в трех городах – Каунасе, Клайпеде и Паланге.

До января текущего года для услуг ресторанов, кафе и аналогичных предприятий общественного питания, а также еды на вынос в Литве действовала льготная ставка НДС в размере 9 проц.

Ставка НДС была временно снижена для поддержки предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, а спустя почти два с половиной года, в этом году, она вернулась к 21 проц.

„Без принятия решительных мер по снижению НДС для сферы общественного питания, ресторанный бизнес во всем регионе подталкивается к банкротству или в тень, останавливается процесс прозрачности сферы общественного питания и наносится ущерб всей сфере туризма, обеспечивающей значительную часть доходов государства“, — говорит ЛАГР.

Ассоциация призывает политиков Литвы и других стран следовать примеру Европейского союза (ЕС). В 21 из 27 стран ЕС с 2009 года действует льготная ставка НДС, тогда как Литва является единственной страной, которая в январе 2024 года повысила ставку НДС до 21 проц.

Литовские рестораны протестовали против отмены льготы по НДС еще в апреле этого года.

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