Прошлогодняя выручка Имущественного банка от продажи недвижимости – 60 млн евро

Рекордом 2023 г. стала сделка по продаже бывшей базы ПВО в Кальненай в Вильнюсе, стоимость которой превысила 12 млн евро.

"Подобные сделки свидетельствуют о том, что инвесторы готовы делать большие шаги на рынке, а мы и в этом году готовы предложить им привлекательные объекты. Мы также наблюдаем интересную тенденцию — девелоперы и инвесторы начинают объединяться, вместе участвовать в аукционах, а зачастую и используют краудфандинговые платформы для финансирования сделки", — цитируется в пресс-релизе директор департамента продаж Имущественного банка Гуода Гураускайте.

По данным Имущественного банка, из 60 млн. выручки от продаж 17,1 млн евро были перечислены в госбюджет, а оставшаяся сумма – 42,9 млн евро – распределена между текущими проектами по реконструкции зданий.

В 2024 г. госкомпания планирует предложить на открытых торгах недвижимость стоимостью 44 млн евро.

Из вырученных средств 13 млн евро будет перечислено в госбюджет.