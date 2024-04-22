Прошлогодняя прибыль "Литовской почты" составила 5,1 млн евро

По его словам, такой прибыльный год позволит пополнить госбюджет за 2023 год на 3,1 млн евро дивидендов.

"Если исключить такие события, как продажа недвижимости или компенсация убыточной деятельности, то результат за 2023 г. — 2,8 млн евро прибыли. Все равно мы прибыльны. Между тем в 2022 году результат оказался убыточным", – представил журналистам в понедельник Р. Зукас.

"Впервые за десять лет мы смогли выплатить дивиденды", – добавил он.

Как утверждают в Почте Литвы, прошлогодний доход EBITDA был более чем на десятую часть выше позапрошлогоднего – тогда доход компании составил 13 млн евро.