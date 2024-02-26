Прошлогодняя прибыль Kauno energija сократилась до 3,9 млн евро

 
ELTA
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Petrašiūnų elektrinė, Kauno energija. D. Ramanausko nuotr.
Petrašiūnų elektrinė, Kauno energija. D. Ramanausko nuotr.

Прибыль АО Kauno energija в 2023 г. составила 3,9 млн евро, что на 38 проц. меньше позапрошлогодней (6,3 млн евро).

Между тем, прошлогодняя выручка от продаж составила 85 млн евро – это на 2 проц. меньше, чем в 2022 г. (87 млн ​​евро), сообщила компания через биржу.

Прибыль всей группы, куда входят Kauno energija и ее дочернее ЗАО GO Energy, в прошлом году составила 4,5 млн евро (в 2022 г. – 6,4 млн евро), выручка от продаж – 86 млн евро (в 2022 г. – 88 млн евро).

Kauno energija производит и снабжает теплоэнергией жителей и предприятия Каунаса, Каунасского района и Юрбаркаса.

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