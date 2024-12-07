Прощание с БРЭЛЛ: оккупация в литовской энергетике закончилась?

В конце октября теперь уже бывшая премьер Ингрида Шимоните и министр энергетики Дайнюс Крейвис открыли в Вильнюсе необычные часы. Они отсчитывают 100 дней. Сто дней до исторического для Литвы события — 8 февраля 2025 года страна фактически выйдет из БРЭЛЛ. Речь об общем соглашении об электроэнергетической системе стран Балтии, России и Беларуси.
Важность даты еще и в том, что Литва разорвет последнюю реальную связь в области энергетики с Россией и тем самым сведет на нет свою многолетнюю зависимость от импортера.
БРЭЛЛ — наследие еще Советского Союза. Это такое условное энергетическое кольцо между Беларусью, Россией, Эстонией, Литвой и Латвией, по которому все пять стран связаны линиями электропередач и по которому происходил обмен (покупка и продажа) электроэнергией. Кроме того, кольцо означает, что все его участники работают в системе ОЭС/ЕЭС, где частота электроэнергии централизованно регулируется в России. Польза от проекта для стран Балтии заключалась в том, что они могли балансировать свою генерацию за счет поставок из Беларуси и России в пиковые моменты потребления и обеспечивать равномерную подачу электричества в системе.
Но были и очевидные проблемы, связанные с энергетической безопасностью, которые стали особенно заметны в последние годы, в особенности после 2014 года, аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Россия неоднократно угрожала резко отключить Литву и другие страны от системы, если те предпринимали шаги к диверсификации поставок энергии или сближению с Западом. В 2016 году тогдашний министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, описывая ситуацию вокруг БРЭЛЛ, охарактеризовал ее так: „Оккупация в нашей энергетике не закончилась“. В этом году нынешний министр Дайнюс Крейвис, комментируя выход Литвы из энергетической системы, сравнил его с выводом из Литвы последнего российского танка.
Такие радикальные метафоры не беспричинны: в истории независимой Литвы немало неприятных страниц, когда Россия по сути использовала свои энергоносители для лоббирования своих интересов или попросту для шантажа.
Можно вспомнить, как остановили отгрузку нефти на Мажейкяйский НПЗ в 2006 году, когда Кремль пытался повлиять на сделку по покупке предприятия польской PKN Orlen у ЮКОСа (бывшая компания Михаила Ходорковского проходила тогда процедуру банкротства).
Кроме того, есть множество свидетельств давление России на литовское общество накануне референдума о строительстве Висагинской АЭС в 2012 году, когда граждане страны проголосовали против, и проект, который потенциально мог бы перевести страну из импортеров в экспортеры электроэнергии был заморожен.
Еще один показательный пример вспомнил недавно министр Крейвис: „Белорусская электростанция в Островце была построена для того, чтобы привязать нас к системе по всем потокам. Но мы выстояли“. Сюда же можно отнести и российский проект — Балтийскую АЭС, который был запущен в 2010 году и заморожен спустя всего четыре года. Оба проекта были разработаны скорее в политических целях, чем с желанием действительно их реализовать.
Литва долго зависела от России в плане энергоснабжения. У нее был один из самых высоких показателей зависимости от импорта энергии в ЕС — под 70%. Но в мае 2022 года, через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине, минэнергетики Литвы объявило об успешном прекращении импорта российской нефти, газа и электроэнергии. Страна стала (!) первым государством-членом ЕС, которое отказалось от российских энергоносителей.
Литва по-прежнему сильно зависит от импорта энергии — 53% всего потребления закрывают внешние поставщики. Электричество поступает через кабель NordBalt из Швеции и соединение LitPol из Польши. Однако это дорого: по оценкам Eesti Energia, из-за высокой доли ветроэнергетики и ограниченной управляемости генерацией Литва покупает электроэнергию по цене, в шесть раз превышающей стоимость своего экспорта (за мегаватт-час).
„Для этих перемен требовались политическая воля и поступательное движение в сторону диверсификации импорта“, — говорит советник министерства энергетики Литвы Витаутас Будрейка. — „Та модель, которую Литва имеет сейчас, отличается гораздо большей диверсификацией, чем то, что мы имели двадцать лет назад. В дальнейшем мы еще больше будем рассчитывать на себя: к 2030 году Литва должна достичь положительный энергетический баланс в электроэнергетике в частности за счет роста производства на возобновляемых источниках энергии“.
Выход из БРЭЛЛ — важный шаг для Литвы не только в плане энергобезопасности, но и для развития собственной энергетики. Это стимулирует страну внедрять новые технологии, строить инфраструктуру и развивать рынок. С 9 февраля 2025 года вместо БРЭЛЛ энергосистемы балтийских стран Балтии будут синхронизированы с континентальной Европой (это один из трех сценариев, которые рассматривали при отключении), а затем линии электропередач с Беларусью и Литвой и вовсе будут демонтированы. Польша сначала препятствовала синхронизации из-за возможных расходов, но в итоге поддержала план. К концу десятилетия между Литвой и Польшей протянут еще один кабель — Harmony link.
Среди институциональных новшеств — создание Балтийского балансирующего рынка, где Литва, Латвия и Эстония закупают услуги для стабилизации энергосистемы. В сфере технологий важное новшество — установка синхронных компенсаторов. Это устройства, которые помогают справляться с перебоями и обеспечивают автономную работу, если связь с Польшей через LitPol Link временно отключится. Один компенсатор уже установлен на подстанции в Тельшяй, а два других планируют установить в Алитусе и Нерисе.
После выхода из российской энергосистемы страны Балтии будут сами поддерживать частоту в сети, что может привести к росту тарифов. Для этого создаётся специальный рынок, и точная стоимость услуги станет известна только в феврале следующего года.
Отключение Литвы от БРЭЛЛ — не только разрыв с Россией как ненадежным поставщиком, использующим энергетику для политического давления, но и шаг в сторону развития отрасли. В долгосрочной перспективе Литва нацелена на переход от ископаемого топлива к электроэнергии. К 2050 году страна планирует производить и потреблять 74 ТВтч электроэнергии в год, используя в основном береговые ветровые, морские и солнечные электростанции, а также, возможно, модульные ядерные реакторы.
„Электричество станет основным первичным источником энергии в общей энергетической системе, и его использование в самых разных секторах экономики вырастет кратно. И потому безопасность в области электрогенерации так актуальна“, — объясняет ситуацию Витаутас Будрейка.
Выход Литвы из БРЭЛЛ носит большой символический смысл. По сути это акт освобождения от многолетней энергетической зависимости и политического давления России в этой отрасли. Показывая свою готовность полностью исключить возможность получения услуг от ненадежного поставщика, Литва подтверждает свое намерение тесно сотрудничать с другими европейскими странами, а также идти в направлении энергетической независимости. Кроме того, весь этот многолетний процесс выхода из БРЭЛЛ был настоящим вызовом: потребовалась и политическая воля, и стратегическое планирование, и и навыки ведения конструктивного диалога с партнерами. Уже меньше, чем через 100 дней, БРЭЛЛ станет историей, из которой страна вынесет свои уроки и опыт.
Этой статьей мы открываем серию публикаций о том, как Литва ушла от российского влияния в энергетике.