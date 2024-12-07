Прощание с БРЭЛЛ: оккупация в литовской энергетике закончилась?

Но были и очевидные проблемы, связанные с энергетической безопасностью, которые стали особенно заметны в последние годы, в особенности после 2014 года, аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Россия неоднократно угрожала резко отключить Литву и другие страны от системы, если те предпринимали шаги к диверсификации поставок энергии или сближению с Западом. В 2016 году тогдашний министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, описывая ситуацию вокруг БРЭЛЛ, охарактеризовал ее так: „Оккупация в нашей энергетике не закончилась“. В этом году нынешний министр Дайнюс Крейвис, комментируя выход Литвы из энергетической системы, сравнил его с выводом из Литвы последнего российского танка.