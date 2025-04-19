Промышленники: предлагаемыми налоговыми изменениями Литва сама себе чертит контуры рецессии

„Давайте признаем – эти налоги не коснутся только так называемой „элиты“. Они напрямую затронут средний класс: глав экспортных компаний, инженеров, высококвалифицированных специалистов. Это люди, которые двигают экономику вперед. Более высокая налоговая нагрузка для них означает меньшую мотивацию, более высокий риск эмиграции и стагнацию регионов“, - считает президент ЛКП.

По словам президента ЛКП, предлагаемые изменения подоходного налога больше всего затронут не лиц с самыми высокими доходами, а средний класс – специалистов, руководителей предприятий и экспортеров.

„Министерство финансов открыто признает, что предлагаемые налоговые изменения сократят ВВП Литвы на 0,2%. Анонсированные тарифы Трампа для Европы, которые пока только приостановлены, могут обойтись в дополнительные 0,65% ВВП. Так что у нас беспрецедентный случай – мы сами себе чертим контуры рецессии в то время, когда риски исходят извне“, - отмечает Янулявичюс.

„Финансирование обороны может и должно быть обеспечено за счет устойчивого экономического роста – через развитие экспорта, рост производительности и инвестиции. Для этого нужны не эксперименты, а четкая, стабильная и стимулирующая рост налоговая система“, - говорит Янулявичюс.

„Капитал, особенно международный, чувствителен к двум вещам: геополитической напряженности и нормативной неопределенности. В Литве сейчас есть и то, и другое. В то время, когда мир перекраивает инвестиционную карту, Литва посылает сигнал, что здесь дорого, непредсказуемо, а успех облагается налогом“, - подытожил представитель бизнеса.

„В то время как Литва выбирает решения, замедляющие рост, Германия снижает налог на прибыль с 15 до 10%, поощряет инвестиции за счет более быстрой амортизации и снижает энергоцены для предприятий. Это стратегия, основанная на простой логике: оборона и устойчивость финансируются за счет роста, а не за счет его остатков“, - говорит Янулявичюс.

По словам представителя бизнеса, предлагаемые налоговые изменения показывают, что Литве не хватает стратегического направления, а „налоговые эксперименты“ могут стоить ей рецессии.

По словам экономиста ЛКП Эгле Стонкуте, главное – оценить не только то, кого „затронут“ налоги, но и то, как они повлияют на экономику.