Производитель трехконечных звезд для автомобилей Mercedes-Benz обанкротился

Gerhardi объявила о банкротстве после продолжительного периода падения спроса на свою продукцию. Пока неизвестно, что будет с ее 1500 сотрудниками. Компания начала производить металлические изделия более двух веков назад, а затем перешла в автомобильную промышленность и стала поставлять эмблемы со звездами для седанов Mercedes-Benz.