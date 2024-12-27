2024.12.27 11:06

Производитель трехконечных звезд для автомобилей Mercedes-Benz обанкротился

 
rus.DELFI.lv
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
ФОТО: Matthias Balk | Scanpix

Поставщик эмблем с трехконечной звездой для немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz объявил о банкротстве. Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH оказалась не в состоянии справиться с вызовами, стоящими перед современной европейской автомобилестроительной отраслью. Компания, основанная в 1796 году и пережившая две мировые войны, обанкротилась, сообщает Bloomberg.

Gerhardi объявила о банкротстве после продолжительного периода падения спроса на свою продукцию. Пока неизвестно, что будет с ее 1500 сотрудниками. Компания начала производить металлические изделия более двух веков назад, а затем перешла в автомобильную промышленность и стала поставлять эмблемы со звездами для седанов Mercedes-Benz.

Другие поставщики также были вынуждены сокращать производство в условиях падения продаж автомобилей. Например, французская Forvia SE (поставщик деталей для концернов Volkswagen (VW) и Stellantis) сокращает тысячи рабочих мест, немецкая Webasto SE накопила долг в миллиард евро, а крупный шведский производитель аккумуляторов Northvolt AB также испытывает финансовые трудности. С учетом предстоящих увольнений в VW, Stellantis и Ford ситуация будет только ухудшаться.

С начала 2024 года европейские производители автозапчастей объявили о сокращении более 53 000 сотрудников - больше, чем во время пандемии. Большинство из них были уволены в Германии.

Интересно, что Gerhardi - не единственный производитель звезд Mercedes-Benz, обанкротившийся за последние годы. В 2022 году это случилось с компанией BIA Forst. Она выпускала эмблемы, которые устанавливались вертикально на капоте, например, на седанах S-класса.

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