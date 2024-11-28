Производитель полупроводников сокращает 59 работников: причина – политика Китая

„2 года назад, что произошло из-за названия тайваньского представительства, мы тогда потеряли 70 проц. объемов. Нам не удалось восстановиться за эти 2 года, (...) наши объемы упали, себестоимость высокая, и мы не можем продолжать“, – заявил агентству Elta генеральный директор компании Романас Панавас.
В Службе занятости агентству Elta подтвердили, что увольнения вызваны экономическим давлением на литовский бизнес со стороны Китая, в частности – введенными Китаем запретами на импорт, в результате чего была потеряна возможность поставлять товары не только партнерам в Китае, но и европейским компаниям, которые реализовали свою продукцию на китайском рынке.
„По этой причине, если оборот компании упадет более чем на 70 проц., из-за специфики продукции и отсутствия возможности быстро найти другие рынки сбыта, во избежание неплатежеспособности и ради сохранения хотя бы части рабочих мест“, – прокомментировали причину увольнений в Службе занятости.
Работу потеряют 39 операторов полупроводниковых приборов, 6 наладчиков технологического оборудования, 3 работника службы безопасности и другие.
По данным Центра реестров, в 2023 году компания заработала 9,53 млн евро дохода, а чистая прибыль по итогам года составила 1,97 млн евро. В 2022 году компания понесла 320,8 тыс. евро чистого убытка и заработала 6,65 млн евро дохода.
По данным Rekvizitai.lt, Vilniaus Ventos puslaidininkiai задолжала „Содре“ 1 евроцент. Задолженности перед Государственной налоговой инспекцией (ГНИ) у компании нет.