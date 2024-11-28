Производитель полупроводников сокращает 59 работников: причина – политика Китая

„2 года назад, что произошло из-за названия тайваньского представительства, мы тогда потеряли 70 проц. объемов. Нам не удалось восстановиться за эти 2 года, (...) наши объемы упали, себестоимость высокая, и мы не можем продолжать“, – заявил агентству Elta генеральный директор компании Романас Панавас.

В Службе занятости агентству Elta подтвердили, что увольнения вызваны экономическим давлением на литовский бизнес со стороны Китая, в частности – введенными Китаем запретами на импорт, в результате чего была потеряна возможность поставлять товары не только партнерам в Китае, но и европейским компаниям, которые реализовали свою продукцию на китайском рынке.