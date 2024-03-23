Производитель деревянных поддонов Julisa увольняет почти половину своих сотрудников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Shutterstock
Закрытое акционерное общество Julisa, занимающееся деревообрабатывающим производством в Расейнском районе, намерено уволить 14 из 33 своих сотрудников.

О предстоящем увольнении сотрудников Служба занятости была проинформирована 20 марта.

Согласно Реестру юридических лиц, Julisa работает с 1998 года, в прошлом году она получила 6,4 млн. евро выручки от продаж и заработала 714 тыс. евро чистой прибыли.

Единственным акционером компании является Саулюс Стонис.

По данным "Содры", на 21 марта в Julisa работало 33 сотрудника, средняя зарплата, выплаченная им в январе, составила 994,74 евро (около 744 евро "на руки").

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