Произошли сбои в работе э-банкинга Swedbank

Читатель Дарюс сообщил Delfi, что медленно работает мобильное приложение, не удается перевести деньги через Smart ID.
„Перед подключением к э-банкингу появляется сообщение о том, что произошли сбои, проблема решается. Я пытался подключиться к Департаменту миграции, мне надо поменять документы, после бронирования места надо активировать код (его присылают на почту, он действителен в течение 1 часа), вот уже почти час прошел, а я никакого письма не получил“, – сказал Delfi Дарюс.
Представитель банка Гитис Венцинскас сказал, что делают все возможное, чтобы скорее устранить неполадки.
„Сейчас у многих клиентов могут быть технические проблемы с переводами или подписанием договоров. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее устранить неполадки и приносим извинения за временные неудобства“, – сказал он.
Компания Judu в пятницу после обеда сообщила, что из-за технических сбоев в работе Swedbank некоторые люди не могут купить билеты на проезд в общественном транспорте через систему m.Ticket и на сайте Judu.
„Пока банк устраняет неполадки рекомендуем выбирать другие формы расчета – бесконтактную оплату поездки в транспорте или покупку билетов в местах их распространения. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!“, – сообщает компания.
Глава компании SK ID Solutions, отвечающей за действие Smart–ID, Лииса Лукин сказала Delfi, что с их стороны никаких сбоев в работе Smart–ID нет.
„Приложение Smart–ID с нашей стороны работает нормально, никаких сбоев не зафиксировано“, – информировала она.