Произошли сбои в работе э-банкинга Swedbank

„Перед подключением к э-банкингу появляется сообщение о том, что произошли сбои, проблема решается. Я пытался подключиться к Департаменту миграции, мне надо поменять документы, после бронирования места надо активировать код (его присылают на почту, он действителен в течение 1 часа), вот уже почти час прошел, а я никакого письма не получил“, – сказал Delfi Дарюс.