2025.05.09 12:30

Произошли сбои в работе э-банкинга Swedbank

 
компания Judu сообщает о проблемах с покупкой билетов
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Sutriko „Swedbank“ veikla
Sutriko „Swedbank“ veikla
ФОТО: Delfi koliažas

В пятницу утром произошли сбои в работе э-банкинга Swedbank.

Читатель Дарюс сообщил Delfi, что медленно работает мобильное приложение, не удается перевести деньги через Smart ID.

„Перед подключением к э-банкингу появляется сообщение о том, что произошли сбои, проблема решается. Я пытался подключиться к Департаменту миграции, мне надо поменять документы, после бронирования места надо активировать код (его присылают на почту, он действителен в течение 1 часа), вот уже почти час прошел, а я никакого письма не получил“, – сказал Delfi Дарюс.

Представитель банка Гитис Венцинскас сказал, что делают все возможное, чтобы скорее устранить неполадки.

„Сейчас у многих клиентов могут быть технические проблемы с переводами или подписанием договоров. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее устранить неполадки и приносим извинения за временные неудобства“, – сказал он.

Компания Judu в пятницу после обеда сообщила, что из-за технических сбоев в работе Swedbank некоторые люди не могут купить билеты на проезд в общественном транспорте через систему m.Ticket и на сайте Judu.

„Пока банк устраняет неполадки рекомендуем выбирать другие формы расчета – бесконтактную оплату поездки в транспорте или покупку билетов в местах их распространения. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!“, – сообщает компания.

Глава компании SK ID Solutions, отвечающей за действие Smart–ID, Лииса Лукин сказала Delfi, что с их стороны никаких сбоев в работе Smart–ID нет.

„Приложение Smart–ID с нашей стороны работает нормально, никаких сбоев не зафиксировано“, – информировала она.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии