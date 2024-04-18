Прогноз Swedbank по росту экономики в этом году остается прежним: ВВП Литвы должен вырасти на 1,8%

"Прошлогодние проблемы остались в прошлом, сейчас мы наблюдаем все больше признаков восстановления экономики. В начале года как розничная торговля, так и производство начали расти, улучшились ожидания и во многих секторах. Все же восстановление спроса на экспортных рынках не будет ни сильным, ни равномерным, поэтому основным двигателем роста в этом году будет внутренний спрос", – сказал главный экономист Swedbank Н. Мачюлис в четверг во время представления экономических показателей.