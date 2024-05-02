Прогноз SEB: в этом году ВВП вырастет на 1,5%

По данным банка, средний уровень безработицы вырастет с 6,8 проц. до 7 проц. в 2024 году, а в следующем году снизится до 6,6 проц. При этом SEB снижает прогноз среднегодовой инфляции в этом году с 2 до 1 проц., дефляции в этом году не предвидится. По мнению экономиста, самой большой угрозой при прогнозировании инфляции в этом году является возможный скачок цен на энергоносители из-за геополитической напряженности и ее влияния на предложение нефти и природного газа.