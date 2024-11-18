Прогноз: часть потребителей электричества будет платить больше, меняются цены на газ

„Изменение договора потребителям ничего не стоит“, - напомнил Поцюс.

Он призвал потребителей, которые платят за 1 кВт/ч 29 евроцентов обращаться к поставщику и менять договор. По его словам, сейчас около 750 000 человек платят за электричество больше 25 центов за кВт/ч.

На данный момент жители, которые по плану „Стандартный“ пользуются планом одной временной зоны, платят 19,70 евроцентов за кВт/ч, По прогнозам ГСРЭ, в первом полугодии 2025 год цена составит 20,5 центов (с НДС). Значит, при расходе 68 кВт/ч в месяц цена вырастет на 0,54 евро. О подорожании журналистам рассказал глава ГСРЭ Ренатас Поцюс.

„Если жители до 1 января 2025 года не откажутся от плана „Дом плюс“, их автоматически переведут на план „Эффективный“, - сказал Поцюс.

Он заметил, что предложенный властью план возвращения на общественные поставки всех клиентов, которые этого хотят, нанесет вред людям, расходующим немного электричества, ведь тогда „сливки“ достанутся активным потребителям.

По его словам, либерализация рынка - это устойчивое решение.

По цене общественных поставок электричество сейчас могут получать только бытовые потребители и уязвимые клиенты, которые за год расходуют не больше 1000 кВт/ч.

Общественные поставки будут действовать до 1 января 2026 года.