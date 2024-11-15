Проект Teltonika под угрозой: новое правительство возьмется за решение проблемы

„То, что просил руководитель инвестпроекта, это казалось бы элементарные вопросы и столь долгие бюрократические блуждания кажется нельзя оправдать. Я уверен, что лица, которые будут назначены министрами экономики и инноваций или энергетики, увидят в этом приоритетный вопрос и постараются любыми путями спасти проект“, – сказал агентству Elta Л. Савицкас.

„Важно, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем“, – подчеркнул он.

Он также заявил, что уже разговаривал по телефону с А. Паукштисом и планирует дальнейшие встречи в будущем.