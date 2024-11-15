Проект Teltonika под угрозой: новое правительство возьмется за решение проблемы

„То, что просил руководитель инвестпроекта, это казалось бы элементарные вопросы и столь долгие бюрократические блуждания кажется нельзя оправдать. Я уверен, что лица, которые будут назначены министрами экономики и инноваций или энергетики, увидят в этом приоритетный вопрос и постараются любыми путями спасти проект“, – сказал агентству Elta Л. Савицкас.
„Важно, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем“, – подчеркнул он.
Он также заявил, что уже разговаривал по телефону с А. Паукштисом и планирует дальнейшие встречи в будущем.
ELTA напоминает, что в пятницу глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.
„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.
По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.
„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.
По словам бизнесмена, основная причина этого в том, что в Литве не хватает электромощностей на 63 мегаватта (МВт), на появление которых к 2027 году „не осталось надежды“, несмотря на обещания МЭИ о создании „зеленого“ коридора для инвестиций.
По словам бизнесмена, Оператора энергораспределения (ESO) просили установить электростанцию по производству электроэнергии из природного газа, однако этого не разрешают требования природоохраны.
Между тем, оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid утверждает, что препятствий для подачи электроэнергии в парк высоких технологий компании Teltonika в Вильнюсе, нет.