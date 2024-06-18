Проект Rail Baltica не будет полностью завершен к 2030 году ни в одной из стран Балтии

„Я на самом деле верю, что часть этого проекта можно было бы реализовать [до 2030 года], но полностью к 2030 году ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии эта трасса не будет полностью построена. Однако мы работаем над тем, чтобы функционально соединить страны Балтии к 2030 году“, - заявила Грушкевица.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли санкции со стороны Европейского союза, если проект не будет реализован в установленные сроки, представитель RB Rail отметила, что риск заключается в потере финансирования. „Самое большое наказание будет, если мы действительно этого не сделаем. Мы можем потерять привлеченное финансирование и то, что вложено, нам придется вернуть“, - добавила Грушкевица.