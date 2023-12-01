Продукты с истекшим сроком годности предлагают продаваться еще 45 дней

Это соответствует поправкам к правилам розничной торговли, разработанным Министерством экономики и инноваций и представленным для обсуждения предприятиям и властям. Государственная продовольственно-ветеринарная служба позднее предоставит продавцам дополнительные рекомендации по реализации таких продуктов.
Министерство вносит изменения в правила после того, как недавно парламент разрешил продажу таких продуктов питания (в основном бакалейных), с 1 января, так как в настоящее время это запрещено.
Министерство предлагает разрешить более длительную продажу продуктов при условии, что они упакованы в упаковку производителя, с четко видимым минимальным сроком годности и предупреждением продавца о том, что срок годности истек.
Такая маркировка будет обозначена заметной наклейкой, которая привлечет внимание потребителей и позволит им идентифицировать продукт. Информация о производителе не должна быть заклеена или закрыта. Полная информация о продленном сроке должна предоставляться и при продаже товаров на расстоянии, например, в электронных магазинах.
Срок в 45 дней основан на практике Словакии. Продавец может сам решать, где выставлять продукты, срок годности которых истек.
В Литве в настоящее время действуют более длительные сроки хранения продуктов питания, предназначенных для благотворительных целей.