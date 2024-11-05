Продуктовая корзина: в каких магазинах Литвы цены выросли больше всего?

Корзина самых дешевых продуктов питания в октябре, по сравнению с сентябрем, в магазинах Литвы подорожала на 0,83 евро (1,3 проц.) и была на 0,68 евро (1 проц.) дороже, чем в октябре прошлого года, свидетельствует анализа портала мониторинга цен Pricer.lt.