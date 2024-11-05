Продуктовая корзина: в каких магазинах Литвы цены выросли больше всего?

По его данным, в рейтинге стоимости корзины самых дешевых продуктов питания первое место в октябре продолжала занимать торговая сеть Maxima (стоимость корзины подорожала на 1,61 евро). На втором месте – Barbora (стоимость корзины подорожала на 1,65 евро), на третьем месте – торговая сеть Lidl (подорожание на 0,92 евро).
Торговая сеть Norfa, увеличившая стоимость корзины на 1,13 евро, продолжает занимать четвертое место. На пятом месте в этот раз - E-Rimi (стоимость корзины подорожала на 2,18 евро), на шестом – торговая сеть Iki (подорожание на 2,61 евро), на седьмом месте – Rimi (0,41 евро).
Последнее место в рейтинге в октябре занимал интернет-магазин Last Mile торговой сети Iki, повысивший стоимость корзины на 2,21 евро.
Разница между стоимостью корзины самых дешевых продуктов в Maxima и Last Mile составила 18,45 евро (30,9 проц.).
Из 52 товаров, отслеживаемых Pricer, в октябре подорожал 31, цены снизились на 18 товаров, а стоимость еще трех товаров не изменилась.
Значительно (на 10 проц. и более) подорожали 12 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожали самые дешевые яблоки, самый дешевый рис, самый дешевый черный шоколад, самые дешевые помидоры, сладкосливочное масло Dvaro, самое дешевое сливочное масло, бананы, самый дешевый молотый жареный кофе, традиционное пиво Švyturio, томатный сок Elmenhorster, подсолнечное масло Natura, классическое слабосоленое филе сельди Zigmas.
Наиболее значительно (на 10 проц. и более) подешевели 7 товаров. Это – самый дешевый рассыпной чай, картофель, докторская колбаса Samsono, сахар Panevėžio Plius, самая дешевая сметана, самый дешевый томатный сок, самый дешевый сахар.
Портал Pricer зафиксировал цены 23 октября в литовских торговых центрах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, литовских интернет-магазинах Barbora.lt, Rimi.lt и LastMile.lt.