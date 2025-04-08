Продуктовая корзина подорожала на 15% за год: дороже стали яблоки, шоколад и масло

По данным анализа отслеживающего цены портала Pricer.lt, в марте этого года по сравнению с февралем средняя стоимость корзины самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы выросла на 2,70 евро (3,8 проц.) и была на 9,67 евро (15,1 проц.) дороже, чем в марте 2024 года.