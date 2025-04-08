Продуктовая корзина подорожала на 15% за год: дороже стали яблоки, шоколад и масло

По данным Pricer, в марте торговая сеть Maxima сохранила за собой первое место в рейтинге самых дешевых цен на продуктовую корзину, стоимость корзины подорожала на 3,57 евро.
На второе место, снизив стоимость корзины на 3,37 евро, поднялась Barbora. На третьем месте в марте – торговая сеть Rimi (подорожание на 0,46 евро). Четвертое место, как и в феврале, занимает Norfa (подорожание на 4,29 евро).
Тем временем торговая сеть Lidl заняла пятое место (подорожание на 12,04 евро). Шестое место – интернет-магазин E-Rimi (подорожание на 0,27 евро). Последние места в рейтинговой таблице занимают торговая сеть Iki и ее интернет-магазин Last Mile. В этих магазинах корзина самых дешевых продуктов питания подорожала на 3,28 и 1,04 евро соответственно.
Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (Last Mile) корзиной составила 22,62 евро (36,8 проц.).
Из 52 товаров, цены на которые отслеживает Pricer.lt, подорожали 41, подешевели 10 товаров, цена на 1 товар не изменилась.
Значительно (на 10 проц. и более) подорожали 21 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожали самые дешевые яблоки, самый дешевый черный шоколад, черный шоколад Karūna, самое дешевое замороженное филе щуки, самый дешевый йогурт, куриные яйца, молотый кофе Jacobs Kronung, самый дешевый молотый кофе, самые дешевые помидоры, самое дешевое сливочное масло, филе сельди Zigmas, и самое дешевое подсолнечное масло.
Значительно (на 10 проц. и более) подешевели 3 товара – самый дешевый рассыпной чай, самые дешевые овсяные хлопья и самый дешевый сахар.
Портал Pricer.lt 25 марта фиксировал цены в торговых центрах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl и интернет-магазинах Barbora и Rimi.lt и LastMile.lt.