2024.11.01 09:56

Продажи недвижимости в Вильнюсе в октябре побили рекорды

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Namas
Namas
ФОТО: Shutterstock

Октябрь для рынка недвижимости в Вильнюсе оказался чрезвычайно успешным. За месяц было продано 329 квартир, больше всего не только в этом году, но и с февраля 2022 года, говорится в пресс-релизе компании EIKA.

По данным EIKA, в октябре этого года в Вильнюсе было продано 329 квартир по сравнению с 220 за аналогичный период прошлого года. Это был лучший месяц этого года, а за первые десять месяцев этого года было продано 2394 квартир, за весь 2023 год – 2302.

Самыми популярными квартирами в Вильнюсе в этот период были квартиры эконом-класса, из которых в октябре было продано 182, среднего класса – 129, а престижных – 18.

Рынок недвижимости Вильнюса в октябре 2024 года пополнился 250 новыми квартирами, что немного меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, когда на рынке появилось 290 новых квартир, и меньше, чем в сентябре этого года, когда рынок пополнили 418 новых квартир.

По подсчетам EIKA, за первые десять месяцев 2024 года на рынок Вильнюса было предложено в общей сложности 3057 новых квартир по сравнению с 2810 за весь 2023 год. Тогда как доля компании на рынке в октябре достигла 13,7 проц. по сравнению с 7 проце. в том же месяце год назад.

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