Продажи недвижимости в Вильнюсе в октябре побили рекорды

По данным EIKA, в октябре этого года в Вильнюсе было продано 329 квартир по сравнению с 220 за аналогичный период прошлого года. Это был лучший месяц этого года, а за первые десять месяцев этого года было продано 2394 квартир, за весь 2023 год – 2302.

Самыми популярными квартирами в Вильнюсе в этот период были квартиры эконом-класса, из которых в октябре было продано 182, среднего класса – 129, а престижных – 18.

Рынок недвижимости Вильнюса в октябре 2024 года пополнился 250 новыми квартирами, что немного меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, когда на рынке появилось 290 новых квартир, и меньше, чем в сентябре этого года, когда рынок пополнили 418 новых квартир.