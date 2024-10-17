Продажи квартир премиум-класса в Вильнюсе – самые большие за последние три года

Как сообщается в пресс-релизе, за последние три года в Вильнюсе подорожало жилье всех классов. В настоящее время средняя стоимость жилья эконом-класса составляет около 2760 евро за кв. м., жилья комфорт-класса варьируется в широком диапазоне от 3180 до 4240 евро за кв. м., а в премиум-классе – 6300 евро за кв. м.

„За последние пару лет мы зафиксировали самый большой скачок цен в премиум-сегменте. Для сравнения: в начале 2021 года средняя стоимость квадратного метра составляла 3190 евро, а сейчас – 6300 евро“, – рассказывает директор департамента развития EIKA Development Томас Жяугра.