Продажа квартиры в "хрущевках" становится серьезным вызовом

Брокер Эдвардас Гришкевич сказал, что истории со взрывами в многоквартирных домах подтвердили мнение покупателей, что такие дома небезопасны, не гарантируют хорошего качества жизни. Так наступает эра заката спроса на дома старой постройки. Их будут реновировать или сносить или же цены на жилье в них снизятся, поскольку продать квартиру в "хрущевке" будет сложно. При этом новых домов строят не так много, чтобы удовлетворить спрос, значит, цены в них будут расти.