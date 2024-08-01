Продаются старые троллейбусы: цена всего 1459 евро

„Во второй половине августа на улицы Вильнюса выедут 20 новых троллейбусов, а к 2026 г. мы планируем обновить весь троллейбусный парк, поэтому прощаемся с транспортными средствами, более не пригодными к эксплуатации. Большинство из них обслуживали пассажиров более 30 лет и проехали более 1,2 млн км“, — говорит директор Вильнюсского общественного транспорта Игнас Дегутис.

Сообщается, что всего на торги будет выставлено 16 разукомплектованных троллейбусов Škoda 14 Tr, выпущенных в период с 1984 по 2004 гг. Стоимость одного троллейбуса начинается от 1459 евро.

Участники торгов смогут оценить состояние троллейбусов и осмотреть их вживую в трех троллейбусных парках до 5 августа.