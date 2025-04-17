Примеры налога на недвижимость: сколько будем платить за жилье в Вильнюсе, Неринге и Алитусе

Если парламент одобрит, 0,1% тарифом будет облагаться недвижимость стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.
На основное жилье будет действовать 50% скидка, она будет распространяться на жилье стоимостью до 450 000 евро.
Ниже вы найдете примеры, представленные Минфином (в примерах исходят их положения, что у жилья один хозяин).
Сколько будут платить вильнюсцы, каунасцы и жители курортов
Например, за четырехкомнатную квартиру в старом доме в районе Антакальнис (Вильнюс), площадь которой составляет – 72 м2, а рыночная стоимость – 147 000 евро, придется платить 107 евро, если жилье основное, то плата будет на 50% меньше, т.е. 53,50 евро.
За двухкомнатную квартиру в нереновированном доме в микрорайоне Шешкине (52 м2) стоимостью 92 600 евро, придется платить 52,60 евро без скидки или 26,30 евро – со скидкой.
За новый коттедж в Антакальнисе (6 комнат, 190 м2) стоимостью 494 000 евро налог без скидки составит 1030 евро, со скидкой (она действует до 450 000 евро) – 625 евро.
За квартиру в каунасском районе Жалякальнис (2 комнаты, 45 м2) стоимостью 78 000 евро, плата составит 78 евро без скидки или 39 евро со скидкой.
В каунасском районе Шанчай за квартиру в новом доме стоимостью 102 000 евро, (2 комнаты, 57 м2) налог составит 62 евро, со скидкой 31 евро.
Какой будет плата на курортах?
За квартиру в Юодкранте, если дом реновирован, а площадь квартиры 100 м2, стоимостью 476 000 евро налог составит 940 евро или 535 евро со скидкой.
А за квартиру на окраине Друскининкай, если дом новый, а стоимость квартиры (40 м2) 56 000 евро - 16 евро (8 со скидкой).
Когда платить не придется
Какой будет ситуация в других городах страны. За квартиру в старом доме в центре Алитуса (площадь 60 м2, стоимость 56 500 евро) придется платить 16,5 евро (8,25 евро со скидкой).
За новый дом на окраине Кретинги площадью 200 м2 (6 комнат) стоимостью 147 000 евро придется платить 107 евро, со скидкой – 53,5 евро.
За квартиру в доме на окраине Мажейкяй стоимостью 34 900 евро (2 комнаты, 50 м2), платить не придется.
Из примеров видно, что за дом (90 м2) на берегу озера в Алитусском районе стоимостью 25 800 евро тоже не придется платить.