Примеры налога на недвижимость: сколько будем платить за жилье в Вильнюсе, Неринге и Алитусе

Если парламент одобрит, 0,1% тарифом будет облагаться недвижимость стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.

На основное жилье будет действовать 50% скидка, она будет распространяться на жилье стоимостью до 450 000 евро.

Ниже вы найдете примеры, представленные Минфином (в примерах исходят их положения, что у жилья один хозяин).

Сколько будут платить вильнюсцы, каунасцы и жители курортов