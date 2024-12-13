2024.12.13 13:44

Прилетевших из Дублина пассажиров ждал неприятный сюрприз: час пришлось стоять на улице

 
Palangos oro uostas
Palangos oro uostas
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

В редакцию портала Delfi обратились читатели, которые рассказали, что прилетели в Палангу из Дублина, самолет сел, но им почти час пришлось стоять на улице. Пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что почти одновременно сели два самолета, поэтому у паспортного контроля образовались очереди.

„Мы прилетели из Дублина, однако на улице стоим больше 40 минут. -5 градусов, есть люди с детьми. Никто ничего не объясняет“, – писал читатель Ирмантас.

По его словам, самолет сел в 10.50 ч., на часах 11.42 ч. „Даже пальцы не сгибаются“, – писал он.

Позже Ирмантас сообщил, что только после 12 ч. люди с улицы попали в здание.

Василяускас сказал Delfi, что почти одновременно сели два самолета, пассажиры которых должны были пройти паспортный контроль.

„По нашим данным, одновременно у паспортного контроля в очереди ждали 370 пассажиров, а это очень много с учетом размеров аэропорта и его пропускной способности.

Приносим извинения за доставленные пассажирам неудобства. Мы будем прилагать усилия для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем“, – сказал он.

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