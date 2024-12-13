Прилетевших из Дублина пассажиров ждал неприятный сюрприз: час пришлось стоять на улице

„Мы прилетели из Дублина, однако на улице стоим больше 40 минут. -5 градусов, есть люди с детьми. Никто ничего не объясняет“, – писал читатель Ирмантас.

По его словам, самолет сел в 10.50 ч., на часах 11.42 ч. „Даже пальцы не сгибаются“, – писал он.

Позже Ирмантас сообщил, что только после 12 ч. люди с улицы попали в здание.

Василяускас сказал Delfi, что почти одновременно сели два самолета, пассажиры которых должны были пройти паспортный контроль.

„По нашим данным, одновременно у паспортного контроля в очереди ждали 370 пассажиров, а это очень много с учетом размеров аэропорта и его пропускной способности.