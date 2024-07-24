2024.07.24 15:17

Приходящий в Литву тайваньский банк будет больше ориентирован на бизнес-клиентов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
приходящий в Литву тайваньский банк будет больше ориентирован на бизнес-клиентов
приходящий в Литву тайваньский банк будет больше ориентирован на бизнес-клиентов
ФОТО: Andy.LIU | Scanpix

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, Bank of Taiwan, банк государственного капитала, который намерен открыть филиал в Литве, будет ориентирован на бизнес-клиентов. Однако министр подчеркивает, что масштабы деятельности банка станут известны только после того, как финансовое учреждение подаст заявку на работу в Литве.

„Вполне вероятно, что банк будет более ориентирован на бизнес, по крайней мере, в начале своей деятельности. Но конкретные объемы будут видны, когда он начнет работать в Литве“, - сообщила журналистам в среду Г. Скайсте.

„Пока рано говорить, каков будет конкретный объем деятельности, и кто будет клиентами. Видимо, надо дождаться заявки самого банка, что он хочет делать в Литве. Из публичного пространства, более вероятно, что он будет ориентирован на бизнес“, - пояснила она.

По мнению министра финансов, приход такого банка в Литву может улучшить условия для бизнеса и расширить его доступ к капиталу.

„Очевидно, условия для тех предприятий, которые надеются получить банковское финансирование, возможно, улучшатся из-за усиления конкуренции. Поскольку доступ к капиталу в Литве относительно небольшой, рынок концентрированный. Поэтому любой приход игрока приветствуется“, - прокомментировала она.

О намерении Bank of Taiwan открыть филиал в Литве портал Verslo žinios сообщил на прошлой неделе.

Информацию о том, что Комиссия финансового надзора Тайваня (FSC) одобрила заявку Bank of Taiwan на учреждение в Литве, порталу подтвердил глава торгового представительства Литвы в Тайбэе Паулюс Лукаускас.

Как сообщалось, Bank of Taiwan намерен открыть представительство в Литве с целью расширения объемов бизнеса в Центральной и Восточной Европе.

Bank of Taiwan в настоящее время имеет одиннадцать представительств, включая США, Гонконг, Японию, Сингапур, Великобританию, Южную Африку, Австралию.

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