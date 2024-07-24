приходящий в Литву тайваньский банк будет больше ориентирован на бизнес-клиентов

„Вполне вероятно, что банк будет более ориентирован на бизнес, по крайней мере, в начале своей деятельности. Но конкретные объемы будут видны, когда он начнет работать в Литве“, - сообщила журналистам в среду Г. Скайсте.

„Пока рано говорить, каков будет конкретный объем деятельности, и кто будет клиентами. Видимо, надо дождаться заявки самого банка, что он хочет делать в Литве. Из публичного пространства, более вероятно, что он будет ориентирован на бизнес“, - пояснила она.

По мнению министра финансов, приход такого банка в Литву может улучшить условия для бизнеса и расширить его доступ к капиталу.