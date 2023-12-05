Pricer.lt: средняя корзина самых дешевых продуктов в ноябре подешевела

В ноябре стоимость средней корзины дешевела четвертый месяц подряд, но, по данным Pricer.lt, больше всего между собой конкурируют торговые центры Maxima и Lidl. Другие торговые сети значительно отстают или даже пытаются повысить цены.
Первое место в рейтинге сохраняет торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 5,68 евро, на втором месте – Lidl (снижение стоимости на 4,62 евро).
Магазины E-Rimi и Rimi, снизившие стоимость корзины на 2,26 и 2,12 евро, занимают третье и четвертое место.
Торговая сеть Barbora (снижение стоимости на 4,77 евро) поднялась на пятое место, а Norfa, где корзина подорожала на 3 евро, опустилась на шестое место.
Закрывают рейтинг торговая сеть Iki (стоимость повысилась на 4,61 евро) и ее интернет-магазин LastMile (стоимость снизилась на 0,01 евро).
Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (LastMile) корзиной составляет 19,55 евро (35,55%), указывает портал Pricer.lt.
Значительно (на 10 и более проц.) и ноябре подорожали четыре товара из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожал чай Lipton, томатный сок, вареная колбаса, яйца, самый дешевый батон, черный шоколад Karūna, свиной фарш.
Подешевели 34 товара, более чем на 10 – 20%: подсолнечное масло, самый дешевый йогурт, молотый кофе, филе хека, бананы, сливочное масло "Dvaro", самое дешевле молоко, самый дешевый черный хлеб, самый дешевый сыр, самое дешевое сливочное масло, самая дешевая сметана.