Pricer.lt: средняя корзина самых дешевых продуктов в ноябре подешевела

В ноябре стоимость средней корзины дешевела четвертый месяц подряд, но, по данным Pricer.lt, больше всего между собой конкурируют торговые центры Maxima и Lidl. Другие торговые сети значительно отстают или даже пытаются повысить цены.

Первое место в рейтинге сохраняет торговая сеть Maxima, снизившая стоимость корзины на 5,68 евро, на втором месте – Lidl (снижение стоимости на 4,62 евро).

Магазины E-Rimi и Rimi, снизившие стоимость корзины на 2,26 и 2,12 евро, занимают третье и четвертое место.

Торговая сеть Barbora (снижение стоимости на 4,77 евро) поднялась на пятое место, а Norfa, где корзина подорожала на 3 евро, опустилась на шестое место.

Закрывают рейтинг торговая сеть Iki (стоимость повысилась на 4,61 евро) и ее интернет-магазин LastMile (стоимость снизилась на 0,01 евро).

Разница между самой дешевой (Maxima) и самой дорогой (LastMile) корзиной составляет 19,55 евро (35,55%), указывает портал Pricer.lt.