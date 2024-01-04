Pricer.lt: средняя корзина самых дешевых продуктов питания в декабре подешевела на 0,1%

Стоимость средней корзины товаров дешевеет пятый месяц подряд, но существенная конкуренция, по данным портала, продолжается между торговыми сетями Maxima и Lidl – разница между их корзинами составляет десятки центов, тогда как ближайший конкурент Rimi – дороже на несколько евро.
В декабрьском рейтинге Maxima, увеличив стоимость корзины на 3,08 евро, занимает первое место. В то время как Lidl, увеличив стоимость корзины на 1,04 евро, занимает второе место. Как и в ноябрьском рейтинге, третье и четвертое место стабильно занимают E-Rimi (подорожание на 0,45 евро) и Rimi (подорожание на 0,52 евро). Торговая сеть Barbora (подорожание на 0,02 евро) остается на пятом месте, а Norfa (корзина подешевела на 1,93 евро) – на шестом.
Изменений в последних строках рейтинга не произошло. Седьмую и восьмую строку стабильно занимают торговая сеть Iki (корзина подешевела на 3,65 евро) и ее интернет-магазин LastMile (подорожание на 0,11 евро). Разница между самой дешевой корзиной (Maxima) и самой дорогой (LastMile) составила 16,58 евро (28,6%), утверждает Pricer.lt.
Всего значительно (на 10% и более) в декабре подорожали четыре товара из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожал чай Lipton, молотый кофе Jacobs, самый дешевый черный шоколад, томатный сок, самая дешевая овсянка, вареная колбаса.
В то же время подешевели 36 товаров, более чем на 10% – 19%: подсолнечное масло, самый дешевый йогурт, самый дешевый молотый кофе, филе морской щуки, самый дешевый черный хлеб, сливочное масло Dvaro, бананы, самое дешевое молоко, картофель.