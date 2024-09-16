Прибыль страховой компании Lietuvos draudimas в этом году выросла на 38% – до 22 млн евро

Инвестиционная деятельность в этом году принесла компании 5 млн евро, по сравнению с 2 млн евро прибыли за аналогичный прошлогодний период.

Между тем, сумма подписанных взносов по иным видам страхования, нежели страхование жизни, составила 222 млн евро, включая результаты эстонского филиала. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объем подписанных взносов вырос на 12 проц. Рост взносов по иным видам страхования, нежели страхование жизни, был зафиксирован как на литовском, так и на эстонском рынках страхования.