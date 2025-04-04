Прибыль Maxima grupė в прошлом году упала почти на 5%

По данным Maxima grupė, больше всего доходы выросли в Польше и Болгарии – соответственно на 8,7 проц. до 1,89 млрд евро и на 6,7 проц. до 294 млн евро.

В то же время, в Литве выручка выросла на 3,1 проц., в Латвии на 2,6 проц. и в Эстонии на 0,9 проц.

По сравнению с позапрошлым годом, прибыль группы до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации (EBITDA) в прошлом году была на 4,9 проц. ниже и составила 455,6 млн евро, тогда как рентабельность упала на 0,7 процентного пункта до 7,5 проц.

По данным компании, это произошло в основном из-за увеличения операционных расходов, возникшего в основном в результате увеличения затрат на заработную плату, особенно в Польше.