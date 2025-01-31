Президент Литвы сомневается в необходимости строительства совместной Балтийской электростанции

„На всё должен ответить анализ затрат и выгод. Сам проект можно рассмотреть. Он абсолютно необходим или необходимо мобилизовать ресурсы для его реализации? Я действительно так не думаю. Возможно, после этого анализа станет ясно, что в этом нет необходимости, поскольку у нас есть генерирующие мощности в каждой отдельной стране“, - Verslo žinios сказал Г. Науседа.
Президент подчеркнул, что наиболее важным вопросом в настоящее время является синхронизация электросетей с Западом и возможность обеспечения надежной работы соединений.
„Главное, чтобы мы могли контролировать параметры нашего рынка электроэнергии – напряжение, частоту, чтобы соединения работали надежно“, - отметил он.
„Вопрос соединений останется самым важным, это не только в наших интересах, но и в интересах НАТО и Евросоюза в целом, и мы бы очень хотели быть готовыми в этой области – как к осознанным, так и к неосознанным попыткам повредить наши соединения“, - подчеркнул Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в январе министр энергетики Ж. Вайчюнас упомянул о возможности строительства совместной Балтийской электростанции. По его словам, это, скорее всего, будет не атомная станция малой мощности, а, по его мнению, электростанция, использующая более приемлемые возобновляемые источники энергии.
По словам министра, предварительные сроки реализации проекта пока не ясны.