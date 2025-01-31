2025.01.31 13:11

Президент Литвы сомневается в необходимости строительства совместной Балтийской электростанции

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Электроэнергия
Электроэнергия
ФОТО: Panama Pictures | Vida Press

В начале января министр энергетики Жигимантас Вайчюнас упомянул о возможности строительства совместной электростанции с Латвией и Эстонией, президент Гитанас Науседа утверждает, что такой вариант можно рассмотреть, но сомневается, что финансовые выгоды от такой электростанции превысят затраты строительства. Глава государства считает, что странам Балтии может быть достаточно уже имеющихся мощностей по производству электроэнергии.

„На всё должен ответить анализ затрат и выгод. Сам проект можно рассмотреть. Он абсолютно необходим или необходимо мобилизовать ресурсы для его реализации? Я действительно так не думаю. Возможно, после этого анализа станет ясно, что в этом нет необходимости, поскольку у нас есть генерирующие мощности в каждой отдельной стране“, - Verslo žinios сказал Г. Науседа.

Президент подчеркнул, что наиболее важным вопросом в настоящее время является синхронизация электросетей с Западом и возможность обеспечения надежной работы соединений.

„Главное, чтобы мы могли контролировать параметры нашего рынка электроэнергии – напряжение, частоту, чтобы соединения работали надежно“, - отметил он.

„Вопрос соединений останется самым важным, это не только в наших интересах, но и в интересах НАТО и Евросоюза в целом, и мы бы очень хотели быть готовыми в этой области – как к осознанным, так и к неосознанным попыткам повредить наши соединения“, - подчеркнул Г. Науседа.

ELTA напоминает, что в январе министр энергетики Ж. Вайчюнас упомянул о возможности строительства совместной Балтийской электростанции. По его словам, это, скорее всего, будет не атомная станция малой мощности, а, по его мнению, электростанция, использующая более приемлемые возобновляемые источники энергии.

По словам министра, предварительные сроки реализации проекта пока не ясны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии