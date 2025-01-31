Президент Литвы сомневается в необходимости строительства совместной Балтийской электростанции

„На всё должен ответить анализ затрат и выгод. Сам проект можно рассмотреть. Он абсолютно необходим или необходимо мобилизовать ресурсы для его реализации? Я действительно так не думаю. Возможно, после этого анализа станет ясно, что в этом нет необходимости, поскольку у нас есть генерирующие мощности в каждой отдельной стране“, - Verslo žinios сказал Г. Науседа.

Президент подчеркнул, что наиболее важным вопросом в настоящее время является синхронизация электросетей с Западом и возможность обеспечения надежной работы соединений.

„Главное, чтобы мы могли контролировать параметры нашего рынка электроэнергии – напряжение, частоту, чтобы соединения работали надежно“, - отметил он.