Президент бизнес конфедерации оценил налоговые предложения: это уму непостижимо

„Кажется, что правительство и Минфин бизнес не услышали. Налоги поднимутся больше, чем говорили раньше. О росте экономики, за счет которого планировалось финансировать оборону, можно забыть, я думаю“, – сказал Романовскис.

По его мнению, Минфин не дал бизнесу ни одного положительного знака.

„В мире происходит экономическая буря, а мы обрезаем наш парус и выбрасываем якорь. Эти действия уму непостижимы. 10% налог на страховые полисы, упразднение страхования здоровья как бонуса для работников – сегодня министерство выступило с массой мрачных новостей, как для литовских предпринимателей, так и для зарубежных инвесторов“, – сказал Романовскис.