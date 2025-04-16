Президент бизнес конфедерации оценил налоговые предложения: это уму непостижимо

„Кажется, что правительство и Минфин бизнес не услышали. Налоги поднимутся больше, чем говорили раньше. О росте экономики, за счет которого планировалось финансировать оборону, можно забыть, я думаю“, – сказал Романовскис.
По его мнению, Минфин не дал бизнесу ни одного положительного знака.
„В мире происходит экономическая буря, а мы обрезаем наш парус и выбрасываем якорь. Эти действия уму непостижимы. 10% налог на страховые полисы, упразднение страхования здоровья как бонуса для работников – сегодня министерство выступило с массой мрачных новостей, как для литовских предпринимателей, так и для зарубежных инвесторов“, – сказал Романовскис.
„Налог на коммерческую недвижимость тоже не радует. Ни одной хорошей новости, только плохие, поэтому мой вопрос простой – кто ответит за то, что спад экономики будет меньше, чем планирует министерство, и в бюджет не поступят запланированные деньги?“, – вопрошал он.
В пресс-релизе конфедерации сказано, что будет расти бремя и на отдельные секторы – планируется налог на сахар, бизнес и жителей ждет новый налог на услуги страхования.
„Мы считаем эти предложения ошибкой, которая дорого обойдется правительству“, – сказал Романовскис.
Минфин 16 апреля зарегистрировал предложения к налоговой реформе. В них появился новый налог на недвижимость. Еще одно предложение – четырехступенчатый подоходный налог, зависящий от размера доходов. Планируется повысить налог на прибыль для бизнеса, установить льготный НДС, ввести налог на сахар и на страховку, упразднить льготный НДС на отопление и др.