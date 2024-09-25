Престижные районы столицы, где не будет новых строек

Квадратный метр жилья в этом районе стоит больше 5000-6000 евро.

Старая часть Жверинаса считается самым роскошным районом. Жверинас - это зеленые парки, тихие улочки и исторические виллы, что делает район привлекательным и среди вильнюсцев и среди приезжих. Однако в старой части района сейчас есть всего несколько новых проектов, в будущем их также не будет много. В этом районе предложений очень мало.

„На рынке можно найти отдельные новые объекты в районах Жверинас, Ужупис, Старый город или старой части Антакальниса, появившиеся в процессе конверсии или реновации, однако такого жилья немного, а появляющиеся варианты быстро находят нового хозяина“, – сказал глава компании Resolution Паулюс Шатикас.

Большая часть зданий старого Жверинаса включены в список исторического наследия, поэтому возможностей застройки там немного. Историческая архитектура и дома, построенные на стыке XIX–XX вв. в этом районе находятся под охраной. Даже если бы появился свободный участок, застройщика ждет масса требований, чтобы был сохранен уникальный дух района.

Единственный на данный момент проект, который строят путем конверсии – это „KANSO Sakalų 4 на ул. Сакалу.

В 2025 году, когда будет завершен этот проект и строительство некоторых офисных зданий, стройки на этой части города временно прекратятся.

Ужупис – Республика, в которой нет свободной земли