Премьер о росте цен на электроэнергию: с синхронизацией это не связано, нам нужно увеличивать местное производство

„Действительно, когда солнце не светит и ветер не дует, нам приходится включать газовые электростанции, а газ стоит дорого. Если бы у нас были более широкие и качественные соединения со Швецией, Финляндией, (...), то у нас были бы более низкие цены в регионе“, - заявил премьер-министр в среду.