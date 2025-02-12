Премьер о росте цен на электроэнергию: с синхронизацией это не связано, нам нужно увеличивать местное производство

„Это (цены на электроэнергию – ELTA) не имеет абсолютно никакого отношения к синхронизации, это связано с нашими генерирующими мощностями – до сих пор, несмотря на развитие возобновляемой энергетики, мы импортируем электроэнергию. А соединения, по которым мы импортируем (электроэнергию – ELTA), имеют ограниченную пропускную способность“, - заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве в среду.
Во вторник председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс заявил, что в ближайшие недели цена за мегаватт-час (МВт-ч) электроэнергии на бирже может колебаться в пределах от 90 до 130 евро.
Р. Поцюс также подчеркнул, что на рост цен влияет не синхронизация, а перебои в работе электрокабелей в Балтийском море, снижение ветрогенерации, усиление морозов и рост потребления электроэнергии, а также рост цен на природный газ.
„Действительно, когда солнце не светит и ветер не дует, нам приходится включать газовые электростанции, а газ стоит дорого. Если бы у нас были более широкие и качественные соединения со Швецией, Финляндией, (...), то у нас были бы более низкие цены в регионе“, - заявил премьер-министр в среду.
Линия электропередачи Estlink 2 между Эстонией и Финляндией в Балтийском море в настоящее время всё еще не работает и находится на ремонте после акта саботажа, предположительно совершенного российским теневым флотом в Рождество.
Для повышения энергетической независимости Литва, по словам Г. Палуцкаса, поставила стратегическую цель значительно увеличить производство электроэнергии за счет местных возобновляемых источников энергии.
Принятая Сеймом в прошлом году Национальная стратегия энергетической независимости (НСЭН) предусматривает, что при значительном увеличении мощностей по производству зеленой электроэнергии Литва к 2030 году может стать страной-экспортером электроэнергии.
Как заявил агентству Elta руководитель оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис, растущая генерация свидетельствует, что Литва может начать экспорт раньше – примерно в 2028 году.
В воскресенье в 14.05 час. страны Балтии синхронизировались с электросетями континентальной Европы, которые до этого более 65 лет работали в общей электросистеме с Россией и Беларусью, в так называемом кольце БРЭЛЛ.
Страны Балтии отключились от российской системы еще в субботу в 9.09 час., когда проводили совместную проверку изолированной работы.
Хотя электроэнергию у России Литва не закупала с 2022 года, до десинхронизации с БРЭЛЛ частота энергосистемы Балтии централизованно контролировалась из Москвы, поэтому отключение от российской системы позволяет ей делать это независимо и автономно.
Литва расторгла соглашение БРЭЛЛ в пятницу, 7 февраля, в 23 час. 59 мин.Страны Балтии присоединились к другим европейским странам благодаря синхронному сухопутному соединению LitPol Link между Литвой и Польшей.
Для увеличения объемов коммерческой торговли электроэнергией с Польшей к 2030 году планируется построить новое сухопутное соединение Harmony Link мощностью 700 МВт, что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии стран Балтии и Запада.