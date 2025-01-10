Премьер-министр: правительство готово „серьезно“ сократить бюрократическую нагрузку на бизнес

По словам политика, информация о таких рисках не поступала ни от Департамента государственной безопасности (ДГБ), ни по неофициальным запросам от украинских спецслужб.

По словам руководителя ассоциации Investors’ Forum Роландаса Валюнаса, участвовавшего во встрече, в ближайшее время будет создана комиссия, в состав которой на паритетной (равенства) основе войдут представители бизнеса и госслужащие.

„Премьер-министр даже согласился, чтобы такую комиссию возглавил представитель бизнеса. Нам еще предстоит обсудить, насколько эффективно будет выполняться решение комиссии после этого, но сама реакция была очень важна“, - сказал Валюнас, добавив, что он слышал, что время „демонизации бизнеса“ заканчивается, и что бизнес будут рассматривать как партнера, а не как врага.