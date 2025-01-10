2025.01.10 07:02

Премьер-министр: правительство готово „серьезно“ сократить бюрократическую нагрузку на бизнес

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Новое Правительство готово „серьезно“ сократить бюрократическую нагрузку, препятствующую бизнес-проектам, взяв на себя риск в связи с возможными нарушениями, заявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, обсудивший с представителями бизнеса возможную отмену запрета на экспорт товаров двойного назначения.

„Это Правительство готово серьезно сократить административное бремя и взять на себя риск, даже если будет ослаблено слишком многое и возникнет тот или иной дополнительный вызов иного характера“, - сказал премьер-министр журналистам в Правительстве в четверг.

„Очевидно, что нам нужно двигаться быстрее, экономика должна расти быстрее, чтобы иметь возможность финансировать общественные нужды и вопросы обороны“, - утверждает Палуцкас.

Премьер утверждает, что он согласен с представителями бизнеса в том, что следует также искать решения относительно запрета на экспорт товаров двойного назначения в третьи страны.

„Мы говорили на эту тему, анализировали конкретные случаи – очевидно, что действительно нужны изменения, и будет подготовлено постановление Правительства, которое немного смягчит запрет на перевозку товаров двойного назначения воздушным транспортом. (…) Более того, честно говоря, у меня нет никаких фактических данных о том, что на фронте каким-то образом используются несанкционированные товары двойного назначения“, - отметил Палуцкас.

По словам политика, информация о таких рисках не поступала ни от Департамента государственной безопасности (ДГБ), ни по неофициальным запросам от украинских спецслужб.

Будет создана комиссия по сокращению бюрократии

В целях снижения бюрократической нагрузки на предприятия, инвестирующие внутри страны, было решено создать специальную комиссию.

По словам руководителя ассоциации Investors’ Forum Роландаса Валюнаса, участвовавшего во встрече, в ближайшее время будет создана комиссия, в состав которой на паритетной (равенства) основе войдут представители бизнеса и госслужащие.

„Премьер-министр даже согласился, чтобы такую комиссию возглавил представитель бизнеса. Нам еще предстоит обсудить, насколько эффективно будет выполняться решение комиссии после этого, но сама реакция была очень важна“, - сказал Валюнас, добавив, что он слышал, что время „демонизации бизнеса“ заканчивается, и что бизнес будут рассматривать как партнера, а не как врага.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии