Премьер-министр: правительство готово „серьезно“ сократить бюрократическую нагрузку на бизнес

„Это Правительство готово серьезно сократить административное бремя и взять на себя риск, даже если будет ослаблено слишком многое и возникнет тот или иной дополнительный вызов иного характера“, - сказал премьер-министр журналистам в Правительстве в четверг.
„Очевидно, что нам нужно двигаться быстрее, экономика должна расти быстрее, чтобы иметь возможность финансировать общественные нужды и вопросы обороны“, - утверждает Палуцкас.
Премьер утверждает, что он согласен с представителями бизнеса в том, что следует также искать решения относительно запрета на экспорт товаров двойного назначения в третьи страны.
„Мы говорили на эту тему, анализировали конкретные случаи – очевидно, что действительно нужны изменения, и будет подготовлено постановление Правительства, которое немного смягчит запрет на перевозку товаров двойного назначения воздушным транспортом. (…) Более того, честно говоря, у меня нет никаких фактических данных о том, что на фронте каким-то образом используются несанкционированные товары двойного назначения“, - отметил Палуцкас.
По словам политика, информация о таких рисках не поступала ни от Департамента государственной безопасности (ДГБ), ни по неофициальным запросам от украинских спецслужб.
Будет создана комиссия по сокращению бюрократии
В целях снижения бюрократической нагрузки на предприятия, инвестирующие внутри страны, было решено создать специальную комиссию.
По словам руководителя ассоциации Investors’ Forum Роландаса Валюнаса, участвовавшего во встрече, в ближайшее время будет создана комиссия, в состав которой на паритетной (равенства) основе войдут представители бизнеса и госслужащие.
„Премьер-министр даже согласился, чтобы такую комиссию возглавил представитель бизнеса. Нам еще предстоит обсудить, насколько эффективно будет выполняться решение комиссии после этого, но сама реакция была очень важна“, - сказал Валюнас, добавив, что он слышал, что время „демонизации бизнеса“ заканчивается, и что бизнес будут рассматривать как партнера, а не как врага.