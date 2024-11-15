Премьер Литвы: проект Teltonika жизненно важен, препятствия будут устранены

„Проект парка высоких технологий Teltonika является проектом, имеющим большое значение для Литвы и этого правительства, поэтому мне очень жаль, что на каком-то этапе его согласования возникли непредвиденные препятствия, решения, необходимые для их разрешения, сегодня уже обсуждались ответственными учреждениями и вскоре будут представлены и подготовлены более подробно. Я также в этом заверила руководителя компании Арвидаса Пауштиса, с которым сегодня лично разговаривала“, - указывает И. Шимоните в переданном комментарии.