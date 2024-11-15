Премьер Литвы: проект Teltonika жизненно важен, препятствия будут устранены

„Проект парка высоких технологий Teltonika является проектом, имеющим большое значение для Литвы и этого правительства, поэтому мне очень жаль, что на каком-то этапе его согласования возникли непредвиденные препятствия, решения, необходимые для их разрешения, сегодня уже обсуждались ответственными учреждениями и вскоре будут представлены и подготовлены более подробно. Я также в этом заверила руководителя компании Арвидаса Пауштиса, с которым сегодня лично разговаривала“, - указывает И. Шимоните в переданном комментарии.
„Кроме того, в понедельник я уже инициировала встречу с представителями ответственных министерств и госпредприятий, администрации Вильнюсского городского самоуправления и Teltonika, чтобы проект можно было беспрепятственно продолжить“, - отметила она.
ELTA напоминает, что в пятницу глава компании группы Teltonika AGP Investments Арвидас Паукштис в своем аккаунте LinkedIn сообщил о том, что из-за нехватки электромощностей в стране, а также в результате прекращения Министерством экономики и инноваций (МЭИ) перевода земель в промышленное использование, компания высоких технологий Teltonika приостанавливает строительство тайваньского завода по производству полупроводниковых чипов в Вильнюсе.
„Приостанавливаются инвестиции в 10 заводов парка высоких технологий Teltonika THTH на территории 55 га, которые планировалось реализовать к 2028 году“, – сказал он.
По словам А. Паукштиса, после приостановки строительства не будет создано 6 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в размере 10 тыс. евро в месяц, ежегодно не будет создаваться ВВП Литвы на несколько миллиардов евро и не будет создана новая индустрия полупроводниковых чипов в Литве – придется расторгнуть договор на закупку проектных услуг у Тайваньских заводов по производству чипов.
„Литовские власти заблокировали бизнес-инвестиции на 3,5 млрд евро“, – заявил А. Паукштис.
По словам бизнесмена, основная причина этого в том, что в Литве не хватает электромощностей на 63 мегаватта (МВт), на появление которых к 2027 году „не осталось надежды“, несмотря на обещания МЭИ о создании „зеленого“ коридора для инвестиций.
По словам бизнесмена, Оператора энергораспределения (ESO) просили установить электростанцию по производству электроэнергии из природного газа, однако этого не разрешают требования природоохраны.
В свою очередь оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid утверждает, что препятствий для подачи электроэнергии в парк высоких технологий компании Teltonika в Вильнюсе нет.