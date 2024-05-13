Премьер Литвы: проект Rail Baltica застопорился из-за нехватки финансирования

"Очевидно, что бюджет – это главный вызов проекта. Однако для того, чтобы мы могли договориться о дополнительном финансировании, мы должны сначала продемонстрировать зрелость проекта. (...) Главная задача – колея. Не станции, не все остальное, что должно быть вокруг железной дороги, а сам путь", - сказала И. Шимоните после встречи премьер-министров стран Балтии в понедельник.
"Я думаю, что сейчас мы действительно набрали некоторое ускорение. Последние заявки, поданные на финансирование, действительно были достаточно зрелыми и хорошо оцененными. Нам просто нужно изо всех сил двигаться вперед", - подчеркнула она.
По словам главы Правительства, для того, чтобы проект продвигался гладко, важно показать Европейской комиссии (ЕК), что в строительстве колеи участвуют все страны Балтии.
Однако, по словам И. Шимоните, подрядные работы Rail Baltica затянулись из-за затяжных "не самых продуктивных" дискуссий между государствами и роста цен на сырье за это время.
Правда, по словам главы Правительства, только после того, как начались переговоры о проекте железнодорожного пути, соединяющего три страны Балтии с ЕС, его стратегическое значение для военной мобильности не было учтено. Сейчас, по мнению И. Шимоните, геополитическая ситуация изменилась, поэтому к прокладке путей относятся гораздо ответственнее.
"Бюджет проекта изменился, но, тем не менее, за это время этот проект приобрел другие краски и другие преимущества, поэтому он должен оставаться приоритетом Евросоюза во всем букете проектов Connecting Europe", - подчеркнула И. Шимоните.
Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.
Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.