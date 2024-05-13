Премьер Литвы: проект Rail Baltica застопорился из-за нехватки финансирования

"Очевидно, что бюджет – это главный вызов проекта. Однако для того, чтобы мы могли договориться о дополнительном финансировании, мы должны сначала продемонстрировать зрелость проекта. (...) Главная задача – колея. Не станции, не все остальное, что должно быть вокруг железной дороги, а сам путь", - сказала И. Шимоните после встречи премьер-министров стран Балтии в понедельник.

"Я думаю, что сейчас мы действительно набрали некоторое ускорение. Последние заявки, поданные на финансирование, действительно были достаточно зрелыми и хорошо оцененными. Нам просто нужно изо всех сил двигаться вперед", - подчеркнула она.

По словам главы Правительства, для того, чтобы проект продвигался гладко, важно показать Европейской комиссии (ЕК), что в строительстве колеи участвуют все страны Балтии.