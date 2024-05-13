2024.05.13 16:26

Премьер Литвы: проект Rail Baltica застопорился из-за нехватки финансирования

 
однако государства заинтересованы в его быстром развитии
ELTA
ru.DELFI.lt
Rail Baltica
Rail Baltica
ФОТО: rail-baltica.lt nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что укладка стратегического железнодорожного пути Rail Baltica, который должен соединить страны Балтии с остальной частью Европейского союза (ЕС), заняло больше время из-за недостаточного финансирования и затянувшихся переговоров между государствами. Однако, по словам премьер-министра, из-за геополитической ситуации проект приобрел военное значение, поэтому государства заинтересованы в его быстром развитии.

"Очевидно, что бюджет – это главный вызов проекта. Однако для того, чтобы мы могли договориться о дополнительном финансировании, мы должны сначала продемонстрировать зрелость проекта. (...) Главная задача – колея. Не станции, не все остальное, что должно быть вокруг железной дороги, а сам путь", - сказала И. Шимоните после встречи премьер-министров стран Балтии в понедельник.

"Я думаю, что сейчас мы действительно набрали некоторое ускорение. Последние заявки, поданные на финансирование, действительно были достаточно зрелыми и хорошо оцененными. Нам просто нужно изо всех сил двигаться вперед", - подчеркнула она.

По словам главы Правительства, для того, чтобы проект продвигался гладко, важно показать Европейской комиссии (ЕК), что в строительстве колеи участвуют все страны Балтии.

Однако, по словам И. Шимоните, подрядные работы Rail Baltica затянулись из-за затяжных "не самых продуктивных" дискуссий между государствами и роста цен на сырье за ​​это время.

Правда, по словам главы Правительства, только после того, как начались переговоры о проекте железнодорожного пути, соединяющего три страны Балтии с ЕС, его стратегическое значение для военной мобильности не было учтено. Сейчас, по мнению И. Шимоните, геополитическая ситуация изменилась, поэтому к прокладке путей относятся гораздо ответственнее.

"Бюджет проекта изменился, но, тем не менее, за это время этот проект приобрел другие краски и другие преимущества, поэтому он должен оставаться приоритетом Евросоюза во всем букете проектов Connecting Europe", - подчеркнула И. Шимоните.

Rail Baltica – крупнейший проект железнодорожной инфраструктуры в истории стран Балтии. Через всю трассу Rail Baltica будет проложена электрифицированная железнодорожная линия по типу европейской колеи. Она будет проходить от Варшавы через Каунас и Ригу до Таллинна. В проекте также предусмотрена отдельная железнодорожная линия Каунас-Вильнюс.

Общая протяженность железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.

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