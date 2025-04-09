Премьер Латвии предлагает Литве и Эстонии вложиться в airBaltic

На вопрос, поддерживала ли она замену Гаусса, Силиня ответила, что airBaltic уже долгое время сталкивается с вызовами. Руководству компании дважды не удалось должным образом подготовить и реализовать IPO, поэтому сначала был сменен совет компании, а теперь новый совет оценил работу председателя правления. Силиня добавила, что у нее нет оснований сомневаться в этом решении, которое было принято после выражения недоверия со стороны руководства Министерства сообщения.

Из слов Силини следует, что именно успешное IPO airBaltic было как основной задачей для уволенного руководителя авиакомпании Мартина Гауса, так и главным условием для нового руководства.

В интервью телеканалу TV3 Силиня отметила, что пока не знает ответа соседей, но латвийское правительство намерено продолжать работать в этом направлении.

В свою очередь, в ответ на вопрос о том, не повлияет ли замена Гаусса негативно на IPO, Силиня высказала мнение, что такого прямого влияния быть не должно, поскольку здесь дело не только в руководителе — существует множество различных факторов. В любом случае, Силиня уверена, что необходимо было искать какие-то решения в сложившейся ситуации.

Премьер-министр подчеркнула, что государство в данный момент не может напрямую инвестировать в airBaltic, поскольку это запрещено требованиями Европейской комиссии. Соответственно, государство не может быть единственным покупателем на IPO — в нем должны участвовать и другие инвесторы.