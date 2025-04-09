Премьер Латвии предлагает Литве и Эстонии вложиться в airBaltic

В интервью телеканалу TV3 Силиня отметила, что пока не знает ответа соседей, но латвийское правительство намерено продолжать работать в этом направлении.
Из слов Силини следует, что именно успешное IPO airBaltic было как основной задачей для уволенного руководителя авиакомпании Мартина Гауса, так и главным условием для нового руководства.
На вопрос, поддерживала ли она замену Гаусса, Силиня ответила, что airBaltic уже долгое время сталкивается с вызовами. Руководству компании дважды не удалось должным образом подготовить и реализовать IPO, поэтому сначала был сменен совет компании, а теперь новый совет оценил работу председателя правления. Силиня добавила, что у нее нет оснований сомневаться в этом решении, которое было принято после выражения недоверия со стороны руководства Министерства сообщения.
В свою очередь, в ответ на вопрос о том, не повлияет ли замена Гаусса негативно на IPO, Силиня высказала мнение, что такого прямого влияния быть не должно, поскольку здесь дело не только в руководителе — существует множество различных факторов. В любом случае, Силиня уверена, что необходимо было искать какие-то решения в сложившейся ситуации.
Премьер-министр подчеркнула, что государство в данный момент не может напрямую инвестировать в airBaltic, поскольку это запрещено требованиями Европейской комиссии. Соответственно, государство не может быть единственным покупателем на IPO — в нем должны участвовать и другие инвесторы.
Из сказанного премьером можно понять, что есть и претензии к рентабельности деятельности airBaltic. №Вопрос в том, почему у airBaltic так много расходов, по которым у нас возникают вопросы“, — рассуждала Силиня. — „Для нас важно, чтобы у авиакомпании был стратегический партнер, но не любой ценой. (…) Нам важно соотнести расходы с нашими возможностями. (…) Приход Lufthansa — это хорошо, но нам нужно пересмотреть стратегию авиакомпании, чтобы понять, во сколько она нам обходится“.
Силиня сейчас ожидает от Министерства сообщения нового стратегического видения развития airBaltic, при котором авиакомпания сохранит статус стратегического государственного предприятия, но расходы будут сбалансированы с бизнес-планом. Также можно было понять, что премьер ожидает пересмотра направлений полетов — действительно ли все они рентабельны.
Премьер также выразила надежду, что новый руководитель или круг кандидатов на эту должность обозначится уже в мае.
Как airBaltic готовится к IPO
Как сообщалось ранее, 7 апреля совет airBaltic принял решение немедленно освободить от должности прежнего председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса. Теперь обязанности временного исполнительного директора исполняет действующий член правления и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис. Также в правлении компании продолжает работу член правления и финансовый директор Витолд Яковлев.
В понедельник, во время собрания акционеров, крупнейший акционер airBaltic — Министерство сообщения — выразил недоверие председателю правления Гауссу. После собрания акционеров совет airBaltic созвал внеочередное заседание, на котором, учитывая выраженное акционером недоверие, было принято решение с понедельника освободить Гауса от занимаемой должности.
В конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 миллионов евро. В обмен на вложения Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия. Позже, после потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic, эта конвертируемая акция будет преобразована в обыкновенные акции.
После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться исходя из рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после потенциального IPO Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic.
Для завершения данной сделки ещё необходимо получить одобрение Федерального антимонопольного управления Германии (Bundeskartellamt).
Сейчас Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору — датскому предпринимателю Ларсу Тусену, через компанию Aircraft Leasing 1 — 2,03%. 30 августа 2024 года латвийское правительство договорилось, что после IPO государства должно сохранить в капитале airBaltic не менее 25% плюс одна акция.
В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, и совершила 47 000 рейсов, что на 7% больше, чем годом ранее.
В 2024 году концерн airBaltic понёс аудированные убытки в размере 118,159 миллиона евро, в отличие от прибыли в предыдущем году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% и достиг 747,572 миллиона евро.