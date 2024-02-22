Prekių gausa, управляющая сетью магазинов секонд-хенд, планирует уволить всех сотрудников

По данным Государственного фонда социального страхования (Содра), на 20 февраля в ней работало столько же сотрудников, сколько планируется уволить, т. е. 74 сотрудника, которым средняя зарплата, выплаченная в декабре, составила 1178,38 евро (около 837 евро "на руки").

У компании был долг в размере 21 258,18 евро перед бюджетом Государственного фонда социального страхования.

Согласно Реестру юридических лиц, акционерами Prekių gausa являются Эдмундас Симонавичюс и Саулюс Валантинавичюс. Компания была основана в 1994 году в Куршенай Шяуляйского района.