Предупреждение клиентам Šiaulių bankаs: временно будет недоступна часть услуг

Банк сообщает, что меняется не только его название, но и название группы. Компания SB Asset Management, которая управляет пенсионными фондами INVL, станет Artea Asset Management, страховая компания SB draudimas станет Artea Life Insurance, а SB lizingas – Artea lizingas.

Обновляется и название сайта, оно будет www.artea.lt.

„Э-банкинг и мобильное приложение Šiaulių bankas не будет работать 5 мая с полуночи до 7 ч.“, – сказано в сообщении.

„Сайт страхования не будет работать с 16 ч. 4 мая до 7 ч. 5 мая, самообслуживание пенсионного фонда с 22 4 мая до 7 ч. 5 мая, а самообслуживание SB lizingаs и мобильное приложение с 22 ч. 4 мая до 7 ч. 5 мая“, – отмечает банк.