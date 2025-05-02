Предупреждение клиентам Šiaulių bankаs: временно будет недоступна часть услуг

Банк сообщает, что меняется не только его название, но и название группы. Компания SB Asset Management, которая управляет пенсионными фондами INVL, станет Artea Asset Management, страховая компания SB draudimas станет Artea Life Insurance, а SB lizingas – Artea lizingas.
Обновляется и название сайта, оно будет www.artea.lt.
„Э-банкинг и мобильное приложение Šiaulių bankas не будет работать 5 мая с полуночи до 7 ч.“, – сказано в сообщении.
„Сайт страхования не будет работать с 16 ч. 4 мая до 7 ч. 5 мая, самообслуживание пенсионного фонда с 22 4 мая до 7 ч. 5 мая, а самообслуживание SB lizingаs и мобильное приложение с 22 ч. 4 мая до 7 ч. 5 мая“, – отмечает банк.
В этот период клиенты не смогут подключиться к самообслуживанию пенсионных фондов, страхования, э-банкингу и мобильному приложению и выполнить в них разные действия: не смогут перевести деньги, оплатить покупки в э-магазинах и оплатить услуги по интернету.
Нельзя будет внести деньги на свой счет через банкомат или терминал Perlаs.
„Банковские карты, операции с наличными, банкоматы будут работать в обычном режиме“, – пишет Šiaulių bankas.
Банк рекомендует выполнить необходимые операции заранее или после 7 ч. 5 мая.
Šiaulių bankas - крупнейший банк литовского капитала в стране.