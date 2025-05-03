2025.05.03 07:03

Предупреждение для пассажиров Ryanair: изменились правила, связанные с ручной кладью и посадочными талонами

 
ru.DELFI.lt
„Ryanair“
„Ryanair“
ФОТО: Ksenz-E | Shutterstock

Вильнюсский аэропорт в социальной сети Facebook поделился напоминанием о том, что должны знать клиенты Ryanair. А с ноября вступят в силу поправки, связанные с посадочными талонами.

„Бесплатно в салоне можно перевозить одну маленькую сумку или рюкзак (до 40 x 20 x 25 см), которые помещаются под креслом. Чтобы взять в салон дополнительный багаж (до 55 x 40 x 20 см), нужно купить дополнительную услугу.

Если багаж больше указанных размеров, грозит штраф 70 евро“, – напоминает аэропорт.

Delfi в марте писал, что требования Ryanair возмущают пассажиров. По их словам, проверки ужесточились. В социальной сети Tik Tok клиенты жалуются, что им приходится платить штрафы за слишком большой багаж.

Вильнюсский аэропорт напоминает и об отказе от бумажных посадочных талонов.

„С ноября 2025 года у всех пассажиров должны будут быть только цифровые посадочные талоны“, – напоминает аэропорт.

Delfi напоминает, что Ryanair хотела отказаться от бумажных посадочных талонов с мая 2025 г., но это решение возмутило британских пассажиров, некоторые даже призывали бойкотировать авиакомпанию.

Решение вступает в силу с ноября 2025 г. Все пассажиры Ryanair должны будут пользоваться цифровыми посадочными талонами, которые генерирует приложение myRyanair. Если пассажир уже зарегистрировался на рейс и прислал посадочный талон, то если смартфон пропадет или разрядится, ему бесплатно окажут помощь в самолете.

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