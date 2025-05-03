Предупреждение для пассажиров Ryanair: изменились правила, связанные с ручной кладью и посадочными талонами

Delfi напоминает, что Ryanair хотела отказаться от бумажных посадочных талонов с мая 2025 г., но это решение возмутило британских пассажиров, некоторые даже призывали бойкотировать авиакомпанию.

Решение вступает в силу с ноября 2025 г. Все пассажиры Ryanair должны будут пользоваться цифровыми посадочными талонами, которые генерирует приложение myRyanair. Если пассажир уже зарегистрировался на рейс и прислал посадочный талон, то если смартфон пропадет или разрядится, ему бесплатно окажут помощь в самолете.