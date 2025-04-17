Представлены планы относительно налога на недвижимость: сколько придется платить?

Согласно проекту, налогами будет облагаться жилье дороже 40 000 евро.
Если парламент одобрит, 0,1% тарифом будет облагаться недвижимость стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.
От 2% тарифа на самое дорогое жилье отказались.
На основное жилье будет действовать 50% скидка, она будет распространяться на жилье стоимостью до 450 000 евро. Стоит знать, что налог на недвижимость иначе подсчитывается, если речь идет о супругах. В их случаяе стоимость жилья делится пополам.
По словам министра Римантаса Шаджюса, если у семьи есть жилье стоимостью 250 000 евро, то налог составит 85 евро в год или 7 евро в месяц.
Кроме того, по словам министра, благодаря льготам, налог будет взиматься только с 90 000 евро, если речь идет о первом жилье, тариф будет ниже.
„Конечно, семья воспользуется 2 из 3 льгот. Во-первых, налог не взимается с суммы до 40 000 евро на человека, во-вторых, это 50% скидка на первое жилье. Третий случай, когда налог составляет 5 евро и меньше. Тогда ничего платить не надо“, – сказал министр.
„Фактически семья не будет платить налог с имущества стоимостью 90 000 евро“, – заметил Шаджюс.
Кроме того, налоговую ценность имущества будут пересчитывать каждых три года (сейчас раз в 5 лет).
Как новая модель коснется жителей? Например, если жилье стоит 50 000 евро, налог будут считать с 10 000 евро (0,1% тариф), значит он будет 10 евро, а если жилье основное - 5 евро.
Если стоимость жилья 80 000 евро, налог составит 40 евро (со скидкой – 20 евро), если 100 000 – 100 евро (со скидкой 50 евро).
Представитель Inreal Томас-Совиюс Квайницкас подсчитал, что за жилье в 200 000 евро придется платить 160 евро(со скидкой 80 евро), в 250 000 – 260 (со скидкой 130).
За жилье стоимостью 300 000 евро - 360 евро (180 евро со скидкой), а 400 000 евро – 560 евро (280 евро со скидкой).
За жилье стоимостью миллион - 1060 евро.
В таблице представлены подробные данные.
Налог зависит от налоговой стоимости имущество. Сейчас в Центре реестра есть данные по ценам за 2021 год.
В следующем году вступит в силу новая налоговая ценность, которая будет намного больше.