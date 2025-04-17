Представлены планы относительно налога на недвижимость: сколько придется платить?

По словам министра Римантаса Шаджюса, если у семьи есть жилье стоимостью 250 000 евро, то налог составит 85 евро в год или 7 евро в месяц.

На основное жилье будет действовать 50% скидка, она будет распространяться на жилье стоимостью до 450 000 евро. Стоит знать, что налог на недвижимость иначе подсчитывается, если речь идет о супругах. В их случаяе стоимость жилья делится пополам.

Если парламент одобрит, 0,1% тарифом будет облагаться недвижимость стоимостью от 40 000 до 200 000 евро. 0,2% – до 400 000 евро, 0,5% – до 600 000 евро. Тариф в 1% предлагается для недвижимости дороже 600 000 евро.

Кроме того, по словам министра, благодаря льготам, налог будет взиматься только с 90 000 евро, если речь идет о первом жилье, тариф будет ниже.

„Конечно, семья воспользуется 2 из 3 льгот. Во-первых, налог не взимается с суммы до 40 000 евро на человека, во-вторых, это 50% скидка на первое жилье. Третий случай, когда налог составляет 5 евро и меньше. Тогда ничего платить не надо“, – сказал министр.

„Фактически семья не будет платить налог с имущества стоимостью 90 000 евро“, – заметил Шаджюс.

Кроме того, налоговую ценность имущества будут пересчитывать каждых три года (сейчас раз в 5 лет).