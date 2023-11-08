Представители медработников возмущены слишком низкими зарплатами медсестер: министерство парирует – зарплаты растут

"Как спланирован ФОМС – не предусмотрено ни повышение тарифов на сестринские услуги, ни повышение зарплат. Все остается законсервированным как и прежде – нет никаких усилий по улучшению финансового положения", – заявила она.

А. Герлякене отметила, что правящие не запланировали значительного повышения зарплат медсестер в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на следующий год.

"Многие молодые люди выбирают эмиграцию туда, где зарплата действительно выше и не наполовину, а в несколько раз. Это важнейшие показатели – зарплаты и загруженность. (Это) самые большие проблемы, которые необходимо решать в первую очередь, до начала любых реформ", – подчеркнула участница встречи В. Янкене.

"Только треть медсестер, окончивших (обучение), остается в Литве. Треть эмигрирует в Скандинавию и Германию, а другая треть оседает в сфере индустрии красоты, где условия гораздо привлекательнее", – сказала А. Герлякене на встрече с парламентской фракцией "Свободы" в среду.

Минздрав: зарплаты работников повышаются

В свою очередь участвовавший во встрече вице-министр здравоохранения Ауримас Печкаускас возразил председателю ДМРЛ. Он подчеркнул, что ФОМС растет, следовательно растут и зарплаты врачей.

"Фонд ФОМС растет на 13,5%, а это более 400 миллионов евро. Почти половина из них будет направлена ​​на рост заработной платы", – сказал А. Печкаускас.

Тот факт, что зарплаты медсестер, работающих в больницах сестринского ухода, в этом году выросли на 27%, отметила и заместитель директора Государственной больничной кассы (ГБЛ) Татьяна Голубаева.

"По сравнению с прошлым годом зарплата медицинской сестры в больницах сестринского ухода выросла примерно на 27%. Если в прошлом году средний показатель в этих больницах составлял 1784 евро за штатную должность "на бумаге", брутто, то в этом году он составляет около 2270 евро", – сказала Т. Голубаева.