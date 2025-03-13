Представители бизнес-организаций предлагают ввести всеобщий налог на недвижимость и повысить НДС на 1%

Как утверждает президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, налоговые изменения, предлагаемые бизнес-организациями, имеют самую широкую базу и причинят минимальный вред экономическому росту. Он также высказался против планов правительства по повышению ставок налога на прибыль и подоходного налога с населения (ПНС).

„Мы слышим, что правительство склонно повышать ставки налога на прибыль и подоходного налога с населения, которые оказывают наибольшее влияние на экономический рост. В это и без того непростое время предлагаемые изменения могут существенно ослабить конкурентоспособность страны. В долгосрочной перспективе такая политика приведет к снижению валового внутреннего продукта, а в результате, в свою очередь, уменьшится и финансирование обороны“, – сказал В. Янулявичюс.