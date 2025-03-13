Представители бизнес-организаций предлагают ввести всеобщий налог на недвижимость и повысить НДС на 1%

Как утверждает президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, налоговые изменения, предлагаемые бизнес-организациями, имеют самую широкую базу и причинят минимальный вред экономическому росту. Он также высказался против планов правительства по повышению ставок налога на прибыль и подоходного налога с населения (ПНС).
„Мы слышим, что правительство склонно повышать ставки налога на прибыль и подоходного налога с населения, которые оказывают наибольшее влияние на экономический рост. В это и без того непростое время предлагаемые изменения могут существенно ослабить конкурентоспособность страны. В долгосрочной перспективе такая политика приведет к снижению валового внутреннего продукта, а в результате, в свою очередь, уменьшится и финансирование обороны“, – сказал В. Янулявичюс.
Председатель правления ассоциации Investors’ Forum Роландас Валюнас уверяет, что для жителей с самыми высокими доходами повышение ставки ПНС увеличит риск эмиграции и будет иметь последствия для экономического роста.
„Это приведет к снижению инвестиций, замедлению роста производительности труда и замедлению роста заработной платы. Что уж говорить о крайне плохом сигнале международному инвесторскому сообществу, который мы посылаем во времена экономической и геополитической неопределенности, говоря о повышении налогов, а не о стимулировании конкурентоспособности государственной экономики“, – пояснил Р. Валюнас.
По мнению президента Конфедерации бизнеса Литвы Андрюса Романовскиса, аналогичное негативное влияние на инвестиционную среду окажет и повышение налога на прибыль.
„Налог уже в прошлом году был повышен на процент, поэтому предлагаемое дальнейшее резкое повышение негативно повлияет на инвестиционный климат. Кроме того, наибольший негативный эффект от повышения налога на прибыль ощутят работники с самыми низкими доходами, работающие в отраслях с более низкой добавленной стоимостью“, – подчеркнул он.
Руководители крупнейших бизнес-организаций критически относятся и к возможному предложению о налогообложении страховых взносов, отмечая, что более половины потребителей страховых услуг в Литве составляют коммерческие предприятия.
Предложенный налог на сахар также подвергается критике. По мнению предпринимателей, его фискальный эффект будет слишком мал по сравнению с административными расходами и сложностью реализации.
Представители бизнеса также призывают правительство взять на себя обязательство по сокращению государственных расходов во всех сферах на 5 процентных пунктов и использовать механизмы заимствований в оборонных целях.
Под обращением подписались ассоциации Investors’ Forum, Unicorns Lithuania, Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы и Конфедерация бизнеса Литвы.