Представителей этой профессии не хватает повсюду, не спасает и зарплата 5000 евро „на руки“

„Не хватает работников, как в Вильнюсе, так и во всем ЕС. Уже несколько лет ощущается острая нехватка сварщиков и бетонщиков. Трудно найти электриков, специалистов по установке вентиляционных и отопительных систем“, – сказал представитель CVMarket.lt Раймонда Татарелите.
По ее словам, в последнее время не хватает именно строителей.
„Мы видим, что эта тенденция свойственна для всего континента. Мы наблюдаем ее почти 10 лет, однако в последние годы ситуация сложилась драматическая. Одна из причин - старение общества. Например, в Швеции в 2028 году на пенсию уйдет 10% всех работников строительного сектора, а заменить их некем.
Молодых людей привлечь сложно, поскольку до сих пор многие думают, что ситуация на стройке, как в 90-ые. На самом деле она изменилась, ведь развиваются технологии, культура труда“, – сказал глава строительной компании Naresta Тадас Гринцявичюс.
По его словам, в этом году ситуацию в Литве спасает снижение заказов на рынке из-за экономической и геополитической нестабильности, однако, если объем заказов восстановится, то проблема станет острой.
Татарелите сказала, что в последнее время зарплаты специалистов, в которых нуждаются, выросли на 15%. Эксперт сказала, что бетонщикам предлагают 1000-1700 евро, монтажникам алюминиевых конструкций – 1000-1600 евро, простым рабочим – 800-1300, подсобным рабочим – 750-1250 евро „на руки“.
Зарплата руководителей работами составляет 1400-3500, прорабов – 1700-4000, руководству проектов – 1500-2500 евро „на руки“.
„Зарплаты зависят не только от опыта специалиста и профессиональности, но и от возможностей компании, размера проекта, структуры и выбранной философии“, – сказал Гринцявичюс.
Компания Naresta нацелена на эффективность и стабильность команды. Например, зарплата опытного и компетентного главы проектов в компании составляет больше 5000, бетонщиков – 2900, каменщиков – 2300, отдельщиков – 2500, подсобных работников – 1900 евро „на руки“.
Однако, по словам Гринцявичюса, даже такие зарплаты недостаточное решение для привлечения молодых специалистов.
Глава Naresta заметил, что в Европе принимают иные решения - привлекают технологии, строительные процессы переносят на предприятия.