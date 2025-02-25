Представитель Rheinmetall: подготовка к строительству завода в Литве идет по графику

„План реализуется очень хорошо, быстро, все осуществляется своевременно – мы планируем выйти на запланированные сроки к концу 2026 года“, – заявил один из глав компаний Rheinmetall Хосе Мануэль Фернандес Бош журналистам после встречи с министром экономики и инноваций в Вильнюсе.
По его словам, новый завод начнет работу уже в начале 2027 года.
Во встрече он участвовал вместе с будущим руководителем нового предприятия концерна в стране Rheinmetall Defense Lithuania Алехандро Альваресом Виллой.
Сам министр Лукас Савицкас заверил, что встреча прошла конструктивно, представители немецкого концерна также посетили будущую стройку в Радвилишкисе. С представителями концерна обсуждались подготовительные работы по строительству завода, которые, по словам политика, проходят согласно намеченным срокам.
„Предприятие не видит существенных проблем с соблюдением сроков“, – сказал политик, добавив, что через несколько месяцев планируется организовать еще одну подобную встречу.
„Очень надеюсь, что все будет сделано и во второй половине этого года мы увидим строительную технику на месте“, – добавил министр.
В конце января генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что завод по производству боеприпасов в Радвилишкском районе должен появиться через 16–18 месяцев.
Ранее уже сообщалось, предварительный срок строительства завода Rheinmetall установлен на два года, хотя точная дата начала строительства пока не известна.
Литве будет принадлежать 49 проц. акций совместного предприятия, остальные 51 проц. – Rheinmetall. Ранее сообщалось, что EPSO-G получит 48 проц., а 1 проц. – „Гирайтскому оружейному заводу“, который принадлежит Минфину.
На заводе Rheinmetall будут работать 150 человек и производить десятки тысяч артиллерийских снарядов в год. Согласно договору, инвестиции в проект составят 260 млн евро, однако в ходе реализации проекта эта сумма может измениться.