Представитель Rheinmetall: подготовка к строительству завода в Литве идет по графику

Сам министр Лукас Савицкас заверил, что встреча прошла конструктивно, представители немецкого концерна также посетили будущую стройку в Радвилишкисе. С представителями концерна обсуждались подготовительные работы по строительству завода, которые, по словам политика, проходят согласно намеченным срокам.

Во встрече он участвовал вместе с будущим руководителем нового предприятия концерна в стране Rheinmetall Defense Lithuania Алехандро Альваресом Виллой.

По его словам, новый завод начнет работу уже в начале 2027 года.

„План реализуется очень хорошо, быстро, все осуществляется своевременно – мы планируем выйти на запланированные сроки к концу 2026 года“, – заявил один из глав компаний Rheinmetall Хосе Мануэль Фернандес Бош журналистам после встречи с министром экономики и инноваций в Вильнюсе.

„Предприятие не видит существенных проблем с соблюдением сроков“, – сказал политик, добавив, что через несколько месяцев планируется организовать еще одну подобную встречу.

„Очень надеюсь, что все будет сделано и во второй половине этого года мы увидим строительную технику на месте“, – добавил министр.

В конце января генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что завод по производству боеприпасов в Радвилишкском районе должен появиться через 16–18 месяцев.

Ранее уже сообщалось, предварительный срок строительства завода Rheinmetall установлен на два года, хотя точная дата начала строительства пока не известна.