Представитель промышленников: пошлины США для Литвы могут означать снижение ВВП на 0,5%

"По оценкам КПЛ, если вступит в силу таможенная пошлина в размере 25 проц., то это обойдется Литве как минимум в 0,3 проц. пункта от ВВП. Но мы считаем, что влияние составит около 0,5 проц. пункта, возможен сценарий и похуже. Но это в том случае, если начнем широкомасштабную пошлинную войну", – заявил В. Янулявичюс во вторник в эфире радиостанции LRT.
По его словам, новые таможенные тарифы вступят в силу не позднее 1 апреля.
Также, по словам председателя КПЛ, несмотря на позицию администрации США, что таможенные пошлины необходимы при больших различиях между экспортом США в ЕС и импортом из Европы, однако, с учетом сферы услуг, этот разрыв составляет всего 3 проц.
„Дональд Трамп не учитывает сферу услуг, у которой очень большой объем приобретений. Здесь речь идет о программном обеспечении, использовании различных социальных сетей, за рекламу которых мы платим. Если мы учтем все транзакции, имеющиеся у США с ЕС, то разница между импортом и экспортом составит всего 3 проц. „. – пояснил президент КПЛ.
Во вторник вступили в силу 25 проц. пошлины США для Канады и Мексики.
По мнению администрации Д. Трампа, тарифы являются наилучшим способом стимулирования производства в США и привлечения иностранные инвестиции. Министр торговли Говард Лютник объявил, что тайваньский производитель микросхем TSMC увеличит свои инвестиции в США в связи с возможными 25 проц. таможенными пошлинами. Компания объявила о планах инвестировать 100 млрд долларов США в заводы в США.
В феврале Д. Трамп ввел 10 проц. пошлину на импорт товаров из Китая. По состоянию на вторник этот показатель увеличился до 20 проц.