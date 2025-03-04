Представитель промышленников: пошлины США для Литвы могут означать снижение ВВП на 0,5%

"По оценкам КПЛ, если вступит в силу таможенная пошлина в размере 25 проц., то это обойдется Литве как минимум в 0,3 проц. пункта от ВВП. Но мы считаем, что влияние составит около 0,5 проц. пункта, возможен сценарий и похуже. Но это в том случае, если начнем широкомасштабную пошлинную войну", – заявил В. Янулявичюс во вторник в эфире радиостанции LRT.

По его словам, новые таможенные тарифы вступят в силу не позднее 1 апреля.

Также, по словам председателя КПЛ, несмотря на позицию администрации США, что таможенные пошлины необходимы при больших различиях между экспортом США в ЕС и импортом из Европы, однако, с учетом сферы услуг, этот разрыв составляет всего 3 проц.